Jalakäijad jäid ülekäigurajal auto alla

Antsla valla eestkoste all oleva 21-aastase Egoniga on Tartu politsei pidanud ainuüksi viimase paari aasta jooksul tegelema ligi 500 korda ja need on ainuüksi ametlikult kirja läinud juhtumid. Tegelikult on sellised inimesed, kes sotsiaaltöötajatele üle jõu käivad ning politseid ja kohtuid kurnavad, palju laiem ja süsteemsem probleem.