Hiidlaste arvamused sundliitmisest lähevad lahku

Kas jätkata ühe või mitme vallana, on hiidlaste küsimus. (Foto: ERR)

Emmastes elab 1241 inimest, Pühalepa vallas 1590. Mõlemad omavalitsused saavad vallajuhtide sõnul kohaliku elu korraldamisega hakkama ja neil pole majanduslikke probleeme. Suureks vallaks ühinemise miinusena nähakse ohtu, et domineerima hakkab üleriigiline erakonnapoliitika, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Erakondade tugevnev mõju, nende seisukohad riigi tasandil, kokkulepped. Selline väiksemata kogukondade, piirkondade tegevus täna sellise jõu ja mandaadina lihtsalt väheneb," ütleb Pühalepa vallavolikogu aseesimees Antti Leigri.

Emmaste ja Pühalepa kaks naabrit, Käina ja Hiiu vald sõlmisid hiljuti ühinemislepingu. Pühalepa vallas kohatud inimesed olid ühinemisele mõeldes aga pigem ettevaatlikud.

"Siin on vähemalt kolm erinevat raamatukogu, lasteaeda, koole, ja kõik need funktsioneerivad. Inimesi on ja lihtsalt asi töötab. Milleks siis seda kõike jälle uperkuuti lüüa," ei mõista kohalik elanik Aike.

"No ma kardan, et Kärdla lihtsalt hakkab ära kasutama seda asja," leiab teine kohalik, Kalev.

Hiiu maavanema Riho Rahuoja sõnul pooldab ta kogu saart hõlmava omavalitsuse loomist. Üheks peamiseks põhjuseks on järgmisest aastast kaduvad Eestis maavalitsused.

"Hiiumaa jaoks on ju üliolulised kõik logistilised probleemid, on see siis bussiliiklus, laevaliiklus, lennuliiklus. Meil on vaja riiklike teenuseosutajate ja -korraldajatega suhtlemiseks väga tugevat ühtset häält," on aga Hiiu maavanema Riho Rahuoja seisukoht.

Ülehiiumaalises omavalitsuses oleks elanikke 9550.