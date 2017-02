Tulevast aastast on e-sigareti vedelik aktsiisikaup

Valitsus kiitis neljapäeval heaks ja saatis riigikokku eelnõu, mille alusel maksustatakse aktsiisiga e-sigarettides kasutatavad tooted ning muudetakse sigarite ja sigarillode maksustamise korda. E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu hinnangul on aktsiis ebamõistlikult suur ning toob kaasa musta turu tekke.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on alternatiivsete tubakatoodete aktsiisiga maksustamine, et kaotada ebavõrdne konkurents alternatiivsete ja klassikaliste tubakatoodete vahel, teatas valitsuse pressibüroo.

Eelnõu ette valmistanud rahandusministeerium loeb alternatiivseks tubakatooteks näiteks e-sigarettide täitevedeliku, vesipiibutubakat asendavate aurukivide maitsestamiseks kasutatav vedeliku, tubaka tahke aseaine kasutatavad aurukivid ja muud sarnased tooted.

Alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimääraks saab 0,2 eurot tubakavedeliku milliliitri kohta või 0,2 eurot milligrammi kohta, kui toode on geeljas. Ühe sigareti aktsiis on tänavu ja 2018. aastal ligikaudu 0,1 eurot. Ühele milligrammile tubakavedelikule vastab umbes 5,6 sigaretti.

Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on sarnane suitsetamistubaka aktsiisimääraga, mis on alates 2018. aastast 76,84 eurot kilogrammi kohta. Võimaliku piirikaubanduse mõjude leevendamiseks kehtestatakse alternatiivsetele tubakatoodetele madalam aktsiis kui sigarettidele.

Alternatiivsete tubakatoodete maksustamise tulemusena laekub rahandusministeeriumi prognoosi järgi 2018. aastal riigieelarvesse täiendavalt umbes 1,1 miljonit eurot.

Sigarid ja sigarillod maksustatakse samamoodi nagu sigaretid

Samuti muudetakse sigarite ja sigarillode aktsiisimäär sigarettide aktsiisimääraga sarnaselt kahekomponendiliseks - kehtiv aktsiisimäär on 211 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta.

See hakkab koosnema fikseeritud summast toote koguse kohta ja toote hinnast sõltuvast proportsionaalsest osast. Alates 2018. aastast on sigarite ja sigarillode aktsiisimäär 151 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta ja 10 protsenti nende maksimaalsest jaehinnast.

Sigarettide aktsiisimäär 2018. aastal on 69,5 eurot 1000 sigareti kohta ja 30 protsenti nende maksimaalsest jaehinnast. Muudatuse tulemusena laekub 2018. aastal eelarvesse täiendavalt 0,1 miljonit eurot.

Eelnõu kohaselt vähendatakse aktsiisimaksmisega seotud ettevõtjate halduskoormust. Tubakatoodete maksumärkide üle paberipõhine arvepidamine asendub elektroonilise andmekogu abil arvepidamisega, mis lihtsustab ka maksuhalduri tööd. Edaspidi ei pea ettevõtja trükkima aktsiisikauba veoks nõutavat saatelehte elektroonilisest andmekogust.

Maksuhaldur kontrollib saatelehe olemasolu elektroonilisest süsteemist. Kaotatakse notariaalselt kinnitatud dokumendi esitamise nõue aktsiisilao territooriumi ja hoone kasutamise õiguse kohta, sest maksuhaldur saab vajaliku teabe vastavast elektroonilisest andmekogust.

Muudetakse aktsiisi maksmise korda kaugmüügil, andes aktsiisikauba vastuvõtjale võimaluse maksta aktsiisi. Kehtiva korra alusel peavad teises liikmesriigis asuvad kaugmüüjad valima aktsiisi maksmiseks maksuesindaja, kuid paljudel juhtudel seda ei tehta.

Muudatuse kohaselt vastutab kaugmüügil aktsiisi eest aktsiisikauba vastuvõtja, et tagada aktsiisimaksmise kohustuse täitmine. Aktsiisikauba vastuvõtja ei vastuta aktsiisi maksmise eest, kui kaugmüüja on valinud aktsiisi maksmiseks maksuesindaja.

Liidu hinnangul on aktsiis ebamõistlikult suur

E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu hinnangul on aktsiis ebamõistlikult suur ning toob kaasa e-vedelike 65-protsendilise hinnatõusu ning musta turu tekke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahandusministeerium loodab uue aktsiisi tulemusel koguda riigieelarvesse 1,1 miljonit eurot lisatulu, kuid e-sigarettide müüjaid esindav liit ei usu, et sellise summa kogumine on võimalik.

"Kehtestatav aktsiis tekitaks olukorra, kus tavaline tubakas, mis on märksa kahjulikum, muutub odavamaks kui e-sigaret ehk e-sigaretid muutuvad kallimaks. Kuna tõusevad hinnad, siis kindlasti tekib tohutu must turg," selgitas e-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

Liidu hinnangul kasutavad paljud tavatubaka suitsetajad elektroonilist sigaretti sõltuvusest lahtisaamiseks.

Siseminister Andres Anvelt märkis aga valitsuse pressikonverentsil, et on olemas ka näiteid, kus suitsetamine saab alguse hoopis e-sigarettidest.

"Uuringud on näidanud ka vastupidist - et paljud noored alustavad elektroonilise sigaretiga ja siis lähevad üle just kangemale tubakatootele. Selles mõttes on nad samas jadas ja ma arvan, et nende maksustamine sisuliselt sarnasel meetodil on igati õigustatud," rääkis ta.

Kui viimasel ajal on olnud palju juttu alkorallist Läti suunal, siis e-sigarettide müüjad ütlevad, et aktsiisi kehtestamine toob sama kaasa e-vedelikega.

"Kui me lisame täna keskmiselt 4-8 eurot maksvale 10-milliliitrilisele pudelile selle 2-eurose aktsiisi, siis see mõjutab hinda. Ja kui samas Lätis jäävad hinnad samasuguseks või lisandub ainult 10 senti, siis lõunapoolsed Eesti linnad kindlasti hakkavad käima üle piiri kaupa toomas," arvas E-sigaretipood juhatuse liige Oliver Lehtsaar.