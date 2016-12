5 uudist, mida täna hommikul teada 

(Foto: ERR)

Haldusreformiga tuli takus: kes otsib partnerit, kes avaldab meelt

Sellal, kui Raplamaa vallad Kaiu, Raikküla ja Rapla allkirjastavad ühinemislepingu, et moodustada Rapla valla nimeline 13 000 elanikuga suurvald, on Pärnumaal asjad kibedamad. Sauga vallavolikogu ees korraldatakse meeleavaldus, millega protestitakse Sindi linna, Are ja Tori valla ühinemise vastu. Meeleavaldajad sooviks, et Sauga vald räägiks liitumisel läbi Pärnu linnaga, sest see paistab kohalikele tunduvalt loogilisem.

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste on öelnud, et ühinemisel Tori ja Are valla ning Sindi linnaga oleks aga Sauga vallaelanikele piiratud juurdepääs haridusele, kvaliteetsetele sotsiaal- ja nõustamis-teenustele. Tekiks nii geograafiliselt, sotsiaalmajanduslikult kui ka juhtimise aspektist vaadates ebamõistlik keskuseta omavalitsus, mille valdav osa kommunikatsioone läbiks siiski Pärnu linna.

Mitmed Järva- ja Lääne-Virumaa piirile jäävad omavalitsused on aga sattunud keerulisse seisu, sest need, kellega ühineda soovitakse, pole sellest huvitatud või on läbirääkimised alles algusjärgus. Seetõttu jäädakse haldusreformi seaduse täitmisel ajahätta ja tuleb hakata vabariigi valitsuselt eritingimusi välja kauplema.

Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas loodab, et oodatust suurem piletimüük lubab palgata lisatööjõudu ning tänastele muuseumitöötajatele pisut hingamisruumi anda.

"Tahame jaanipäeval avada ühe suure rahvarõivaste näituse tuhandel ruutmeetril. Ühtlasi läheb raha tööjõu palkamiseks. Tahame enda korraldatud kultuurisündmuste mahtu suurendada ning meil on elu mitmes lõigus liiga pingeline. Ei ole võimalik samade inimestega maja teenindada. Aasta keskpaigas oli meil veel 109 töötajat, nüüd on neid üle 200," rääkis Lukas Madis Hindrele ERRi raadiouudistes.

Töörühma moodustamine kiideti heaks peaassambleel, kus 105 liiget toetas ettepanekut ja 15 hääletas vastu. 52 riiki jättis hääletamata, teiste seas ka Venemaa. Venemaa sõnul sekkub peaassamblee julgeolekunõukogu töösse, vahendasid ERR-i teleuudised.

Leiger hakkab sõitma koduliinil Hiiumaa ja Mandri vahel

Leigeri esimene reis oli täna kell 6.30, kui uus parvlaev alustas reisi Rohukülast Heltermaale.

Esimene liinireis oli erilisem, sest hiidlased otsustasid Hiiumaa kuulsa legendi „ Vanamees ja kits" traditsiooni jätkata ning tulid esimesele reisile vastu kitsega. Parvlaev Leiger saab Rohuküla- Heltermaa liinil põhilaevaks ning hakkab teenindama põhigraafikut.

Teise laevana teenindab liini parvlaev Regula.

Uuest aastast hakkavad ETV ekraanil vaatajaid rõõmustama Eesti näitlejad, kes astuvad eetridiktori kingadesse. Igat näitlejat näeb selles ametis vaid ühel päeval.

"Iga päev on ühe Eesti näitleja nägu. Me ei näe telekas mitte klassikalist diktorit, vaid ühe näitleja lühiportreed. Et saada teada, kuidas juhatab uudiseid sisse näiteks Tambet Tuisk või kuidas tutvustab mängufilmi Merle Palmiste, tuleb iga päev telekat vaadata," selgitas ETV pearežissöör René Vilbre.

Tänane ilm:

Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, õhtul võib sekka tulla ka lörtsi. Puhub edelatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s, pärastlõunal lühiajaliselt nõrgeneb. Õhutemperatuur on +1..+5°C.