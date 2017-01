Haapsalus peetakse šoti päevi

Haapsalus peetakse sellel nädalavahetusel šoti päevi, mille raames esitleti täna

spetsiaalselt šotlaste jaoks loodud Haapsalu salli mustrit, tutvustati traditsioonilist tartani-kangast ja peeti maha suur jääkeegli turniir.

Turniiriväliselt jääkeeglis mõõtu võtnud Haapsalu linna ja Ühendkuningriigi suursaatkonna duellis tuli seekord kaotust maitsta haapsallastel. Šoti päevad lõppevad homme keskpäeval maailmakuulsa poeedi Robert Burnsi auks peetava luulemaratoniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Šoti rahvusluuletaja Robert Burns, tal on nii ilusad luuletused-laulud, et kahju on, et me Eestis nii vähe neid teame. See on üks asi kindlasti, mis on šoti kultuuris palju suuremat tutvustamist vääriv," ütles Eesti Šoti Kultuuriseltsi juht Eike Urke.