Aktivistid kogunesid Tallinnasse tuleva aasta maailmakoristuspäeva korraldamist arutama

Tallinnas arutavad aktivistid 65 riigist tuleva aasta maailmakoristuspäeva korraldamist.

Eestit on reedel ja laupäeval külastamas kodanikuaktivistid 65 riigist. Kahepäevasel konverentsil vahetatakse kogemusi ja arutatakse 2018. aasta 8. septembril toimuvat Teeme Ära maailmakoristuse üleilmset koristuspäeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti eestvedamisel toimuval koristuspäeval osaleb siis 150 riiki ja sellest saab Eesti Vabariik 100 üks rahvusvahelisi tähtsündmuseid.

Suur koristuspäev saab alguse Jaapanis ja viimane koristus toimub Hawaiil.

Tallinnas ei arutata ainult prügikoristust, vaid ka seda, kuidas muuta maailma nii, et prügi nii palju taas juurde ei tekiks.

"2018. aastal toimuv Teeme Ära maailmakoristuspäev on suur samm muutuse suunas. Probleeme ei saa lahendada samasuguse mõtteviisiga nagu need on loodud. Vaja on uut mõttelaadi, et lahenda maailma prügiprobleem. Üks asi ongi korraldada maailmakoristuspäev, teine asi on aga nooremate generatsioonidega tegelemine. Meie Albaanias oleme erilise tähelepanu alla võtnud õpilased ja räägime prügiprobleemidest lastele alates lasteaiast lõpetades täiskasvanutega ülikoolis. See on see uus mõttelaad, mida meil vaja on," rääkis Albaania Teeme Ära talgute juht Ervin Shehaj.