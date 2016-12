Päästeamet kontrollib aasta lõpuni kodudes suitsuandureid

Et pühad mööduksid tuleõnnetusteta, kontrollib päästeamet sellest nädalast kodude tuleohutust. Suitsuandureid kontrollitakse kogu Eestis aasta lõpuni.

Kuigi suitsuandur muutus kohustuslikuks 2009. aastal, leidub ka praegu kodusid, kus tuleohutusnõudeid eiratakse. Näiteks möödunud reedel said Pärnu päästjad väljakutse hoonesse, milles toimus tahmapõleng. Kohale jõudes aga selgus, et puidust maja seitsmest korterist puudus suitsuandur viiel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kontrollkäikude eesmärk on kindlaks teha, kas suitsuandur on töökorras ning õigesti paigaldatud.

Siiski on inimesed aastatega muutunud suitsuandurist teadlikumaks ning vähem on hooneid, kus see puudub.

"Pilt oli üsna hea. Kuigi me kõikidesse kodudesse sisse ei saanud, siis nendesse kodudesse, kus me saime, oli enamikus andur ikka olemas ja töökorras," rääkis Lääne päästekeskuse vaneminspektor Anastasia Raud.

Kontrollkäigud leiavad aset omanikele etteteatamata. Kontrollitakse ka hooneid, kus on varem tuleohtusega probleeme olnud.

Suitsuandur on eluruumides kohustuslik ning võib päästa elu. Suitsuanduri puudumisega võib aga kaasneda kuni 1200-eurone trahv.

"Kontrollige oma suitsuandurit, et need oleksid töökorras ja olemas. Ja kui te teate, et kellegi lähedastel on probleeme, siis tehke kas või väike jõulukingitus ja ostke ja kinkige ja paigaldage see suitsuandur neile tuppa," tegi Raud üleskutse.

Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud 36 inimest.