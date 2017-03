"Rahva teenrid": e-valimiste nõrk külg pole nende kestus, vaid aeguv tehnoloogia

E-valimised. (Foto: Flicker)

E-valimiste probleem ei ole mitte nende ajaline kestus, vaid see, et kogu see tehnoloogia hakkab ajale jalgu jääma ning ei arvesta olukorda, kus paljud inimesed kasutavad arvuti asemel nutiseadmeid, räägiti Vikerraadio saates "Rahva teenrid".

Keskerakond tahaks lühendada e-valimiste perioodi seniselt seitsmelt päevalt kolmele ning ideega on päri ka koalitsioonipartnerid.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Krister Paris ütles, et talle jääb arusaamatuks, millele peaks see kaasa aitama, kui paber- ja e-valimisi saaks teha sama kaua.

"Minu meelest on põhiküsimus pigem hoopis selles, et kogu see e-valimiste tehnoloogia hakkab ajale jalgu jääma. Esiteks on see kood juba väga vana, IT-spetsialistid rääkisid juba paar aastat tagasi, et kood on sisuliselt eilne päev. Selle peaks ringi kirjutama, et ta oleks kindlalt turvaline ja saaksime kindlad olla, et keegi ei manipuleeri seal," sõnas Paris.

Teise nõrga kohana tõi ta välja selle, et e-valimised tuginevad üsna vanale riistvarale, eeldades, et inimesel on kas laua- või sülearvuti. Kuna tulevik on nutiseadmete päralt, peaks Parise hinnangul laiendama e-valimisi kiiremas korras hoopis selles suunas, viies need nutitelefonide platvormile.

Saatejuht Taavi Eilat märkis, et teema üle arutlemist ta hukka ei mõista, kuna on varasema, reformierakondliku valitsemisstiili pealesurutud dogma, et e-valimised peavad olema just sellised ju muudatused tähendaksid valesuunalist võitlust ning e-Eesti maine kahjustamist. Samas ei mõistnud ta seda, kui lühemat e-valimiste aega põhjendatakse turvalisuse suurendamisega.

"Kuidas see, kui me vähendame aega, muudab turvalisust? Kui tahame süsteemi muuta, siis see on võimalik ja oluline, aga kui me vähendame aega, siis see ei tee ju seda asja kuidagi turvalisemaks," ei mõistnud Eilat.

ERRi ajakirjanik Merilin Pärli tõi e-hääletuse vastasusest rääkides paralleeli, et sama hea oleks öelda, et hakkame nüüd inimesi e-maksuametist tagasi paberdeklaratsioonide juurde viima, et inimesed saaksid pidulikult oma paberdeklaratsiooni esitada. "Keegi ei kujutaks seda enam ette," lausus ta.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles kolmapäeval, et nende arvates pole e-valimised turvalised ja ideaalis sooviksid nad selle võimaluse üldse kaotada. E-valimiste päevade lühendamine kolme päevani on aga kompromissvariant.