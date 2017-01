Jaani kiriku õpetaja Tammsalu sai ajaloolise kuldristi

Tallinna praostkonna praost ja Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu sai pühapäeval kaela ajaloolise kuldristi, mille kandmise õigus on tal nüüd kuni elu lõpuni.

Hommikusel jumalateenistusel pani Jaan Tammsalule kuldristi kaela peapiiskop Urmas Viilma, vahendasid "Aktuaalne kaamera" ja Jaani kogudus.

Jaan Tammsalul täitus 30 aastat diakoniks ordineerimisest. Ta on olnud kirikuõpetajaks Saaremaal ja Viljandis. Tallinna Jaani koguduse õpetaja on Tammsalu alates 2004. aastast.

Jaani koguduse juhatuse esimees Peeter Grossberg kirjutas koguduse veebilehel 25. jaanuaril ajaloolise kuldristi kohta järgmist:

"Konsistooriumisse sai tehtud taotlus anda Jaanile kuldristi kandmise õigus sügisel 2013, kui Jaanil sai 25 aastat õpetaja ordinatsioonist. Asi jäi natuke venima ja seekord on meil tegemist 30 aastaga diakoni ordinatsioonist.

Jaan on olnud nende aastate jooksul mitmes kohas õpetaja: Saarte praostkonnas ja mujal. Jaan tegi kauniks ja aktiivseks Viljandi Jaani, enne kui ta tuli meile Tallinna Jaani. Mis tema eestvedamisel on meie kirikuga tehtud, seda näete isegi.

Edasi väljavõte meie juhatuse taotlusest kirikuvalitsusele:

"Tallinna Jaani koguduse juhatus soovitab kuldristi anda Jaan Tammsalule seoses tema ennastsalgava õpetajatööga ja eestvedava tegevusega meie koguduses alates 2004. a. Tema iga koguduseliikmeni jõudev hingesoojus ja inimlik tähelepanu on kasvatanud meie kogudust nii noorte kui vanemate inimestega. Oma mõtiskluste ja aruteludega evangeeliumi levitamisel on ta kogunud suurt tunnustust kirikule ka erinevates meediakanalites. Jaan Tammsalu on arendanud Jumala teenimise vorme meie kirikus (hardushetked kolmapäeviti, armulauaga palvused neljapäeviti, Tooma palvus, kirikukontserdid – muusikaelu lisaks sõnale) ning seeläbi kasvatanud kiriku külastatavust ja teenistustest osavõttu. Tema jutlused ja esinemised on väga oodatud nii kantslist kui raadiost, ka trükisõnas. Jaan Tammsalu sulest on ilmunud religioosseid algupärandeid, nagu „Vaimulikud mõtisklused“ (mitu osa), ja ta on toimetanud trükki või osalenud järgmiste raamatute ja trükiste ilmumisel: "Viljandi praostkonna kirikud", "Keldi nägemus", "Keldi palvemeel", "Keldi palved".

Juhatuse, nõukogu ning õpetajate heas ühistöös ja ühismeeles ning Jaan Tammsalu julgel eestvedamisel alustati 2007. aastal kiriku kapitaalremonti. Viie kuuga remonditi kapitaalselt Jaani kirik ja sellega samaaegselt ka orelid. Tallinna Jaani kirikus on remondijärgselt seetõttu võimalik pakkuda inimestele kaunist muusikat kaunis jumalakojas. Me hindame väga Jaan Tammsalu ning peame teda kahtluseta kuldristi väärt olevaks hingekarjaseks."



Kuldrist on huvitav ja sümboolne. Selle kinkis Jaani kogudus 1927. aastal oma õpetajale Bruno Hasselblattile pikaaegse ustava teenimise eest. 1939. aastal emigreerus Hasselblatt Saksamaale ja jätkas seal tööd kirikuõpetajana koos kahe pojaga, kes olid samuti kirikuõpetajad ja meie Jaani kiriku sagedased külalised. 2009. aasta suvel kinkis tema vanem poeg, vaimulik Theo Hasselblatt oma isa palvel selle kuldristi meie kogudusele. Kuldristi üle andes ütles ta, et usub, et see antakse kord ühele Jaani koguduse tublile vaimulikule.

Nüüd on see hetk siis käes."