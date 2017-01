Võrumaa ühinevad vallad ei kiirusta kohanimenõukogu soovituste täitmisega

Seitsmel ühineda soovival haldusüksusel tuleb hiljemalt neljapäevaks võtta loodavale vallale uus nimi, kuna kohanimenõukogu hinnangul on praegu välja käidud nimi kas eksitav või sobimatu. Võrumaal, kus on lausa kaks sobimatu nimega valda, ei kiirustata aga juba välja valitud nime muutma.

Praktikas tähendab uue haldusüksuse nime uuesti hindamine seda, et ühinevate valdade volikogudel tuleb kujundada otsus, kas nõustuda kohanimenõukogu soovitustega või mitte.

"Kui nad nõus ei ole kohanimenõukogu ettepanekuga, siis nad peavad seda põhjendama," kommenteeris rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.

Teiste hulgas arvustab kohanimenõukogu ka Võhandu jõe järgi pandud Võhandu valla nime. Kohapealsed volikogud ütlevad aga, et see nimi on välja valitud ühiselt, konsensuslikult ning nad jäävad selle juurde.

"Ikka truuks, kuna me oleme algusest peale kokku leppinud, et meil saab olema uus nimi, kui kolm valda ühinevad," kinnitas Lasva vallavolikogu esimees Heino Ojaperv.

Kui Võhandu valla nimele heidetakse ette asjaolu, et Võhandu läbib Eesti pikima jõena mitmeid valdu, ent tulevase valla territooriumile jääb sellest vaid väike osa ning parem nimi oleks ikkagi Võru vald, siis viit valda ühendava Haanjamaa valla nime puhul öeldakse, et see on kitsam kultuuriline mõiste, mis ei sobi ühinejate nimeks.

"Me küsisime ka Haanimiihi nõvvokoa seisukoha selles küsimuses ja haanimiihi nõvvokoja seisukoht kui ka volikogu seisukoht on, et Haanimaa ja Haanjamaa on ikkagi erinevad asjad ja lähtuvalt sellest on ta jätkuvalt arvamusel, et Haanjamaa nimi on sobilik ühendvallale," selgitas Haanja vallavanem Juri Gotmans.

Sama küsimust arutav Rõuge vallavolikogu eelistab aga jääda Rõuge valla nime juurde, mis on ka kohanimenõukogu hinnangul sobilikum kui Haanjamaa.

"Rõuge volikogu juba oktoobrikuine soov oli see, et uue valla nime oleks võinud otsustada tegelikult rahvas, et need uue valla elanikud oleksid saanud kaasa rääkida, aga kahjuks partnerid seda rahvaküsitlust ei soovinud," sõnas Rõuge vallavolikogu esimees Karel Saarna.

Lisakas Haanjamaa ning Võhandu nimede alla koonduvatele valdadele, peavad otsuse uue nime osas tegema ka Põhjaranniku, Lahemaa, Kehtnakandi, Hiiumaa ja Mulgi valla nime alla koonduda soovivad haldusüksused. Lõpliku otsuse teeb nimede osas valitsus hiljemalt 1. veebruariks.