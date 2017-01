Fotod: Tallinnas tähistati Vabadussõja relvarahu aastapäeva

Täna tähistati Tallinnas, Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba jalamil 97 aastat tagasi kehtima hakanud Vabadussõja relvarahu ning mälestati Eesti vabaduse eest langenuid.

Kaitseminister Margus Tsahkna ütles tseremoonial kõneldes, et Eesti vabadus ja võit Vabadussõjas ei tulnud kergelt, selle nimel andsid oma elu tuhanded Eesti inimesed ja ka paljud liitlased.

„Me peame meeles pidama, et me oleme vaid koos oma sõprade ja liitlastega võimelised oma vabadus kaitsma,“ ütles kaitseminister Tsahkna. „Iseseisvus ja vabadus ei ole nii iseenesest mõistetavad, kui me tahaksime. Seega on ka tänapäeval oluline, et Eesti rahvas omab kaitsetahet, reaalset võimekust end kaitsta ning teha seda koos meie liitlastega.“

Pidulikul tseremoonial said sõna ka Tallinna Reaalkooli õpilane Mikael Raihhelgauz ja Eesti Korporatsioonide Liidu esindaja vilistlane Mati Jänes korp! Ugalast.

Vabadussõja võidusamba jalamile asetati pärjad eesti rahvalt, kaitseväelt ja Kaitseliidult ning diplomaatiliselt korpuselt.

Kaitseliidu Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Toomas Väli asetas pärja õppursõdurite monumendi Reaali Poisi jalamile. Kaitseväe üksused ja Kaitseliidu malevad asetasid pärjad Vabadussõja mälestussammastele üle Eesti.

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 vaikisid relvad Vabadussõja lahinguväljadel, kui pärast 402 päeva kestnud vaenutegevust lakkas sõjategevus Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel. Eesti kaotas sõjas üle 6000 inimese, neist pea 4000 otseses lahingutegevuses.