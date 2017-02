Maanteeamet püüab leida ühistranspordi korraldamiseks sobivat mudelit

(Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix)

Kui seni korraldab Valgamaa ühistransporti üks maavalitsuse töötaja, siis juba selle aasta viimasest kvartalist peaks seda tegema ühistranspordikeskused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maanteeameti hinnangul võiks kogu Lõuna-Eesti liituda Jõgeva ühistranspordikeskusega. Valgamaal aga soovitakse moodustada oma keskus, et liinivõrgu üle otsustamine jääks kohapeale alles.

"Leiame, et meil on olemas kompetents. Maavalitsuses on korraldatud maakonnaliine, Valga linnas on linnatransport, vallad korraldavad koolibussiringe, Otepääl on vallasisene liin. Lisaks on Otepääl ka juba kolmandat aastat tasuta ühistransport," selgitas Otepää vallavanem Kalev Laul.

Teisipäeval Viljandimaa omavalitsusjuhtidega kohtunud maanteeameti juhtivekspert Mika Männik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et arvamused üle Eesti on erinevad ja sobivat mudelit alles otsitakse. Samas on Valgas võrdlus Järvamaaga, kus loodud keskus on bussliikluse korraldamise Valgamaaga võrreldes muutnud oluliselt kallimaks.

"Ma arvan, et kui hakkame rahast rääkima, siis omavalitsuste innukus sel teemal võib kahaneda. Ühistransport on täna nende eest ju tasuta ära organiseeritud. Nemad pole pidanud selle eest raha maksma. Aga kui tuleb keskus, siis tuleb hakata sinna ju ka raha sisse panema," arvas Valga maavalitsuse arenguosakonna juhataja Ivar Unt.

Omavalitsuste ühinemine tähendab ka seda, et osa seniseid maakonnaliine muutub vallasisesteks liinideks.

Valgas on suur osa linnabusside rahast saadud kohalikust eelarvest. Pole aga selge, kas loodav Valga suurvald maksab kinni mugava ja sagedase ühenduse Võrumaa piirini välja.

Maanteeamet lubab, et kõigi seniste liinide riiklik dotatsioon jätkub. Plaanitakse, et sõitmine maakonnaliinidel on järgmisest aastast tasuta.

"Rahakoti paksus määrab ka tingimused ja midagi praegu välja öelda on ennatlik. Kui antakse liinide ülalpidamise võimalus, siis nad ka sõidavad, kuid kindlasti mitte niimoodi, et Harglast tuleb üks inimene õhtul kinno," rääkis Valga aselinnapea Enno Kase.

Valgamaal tuleb arvestada ka hajaasustusega. "Tõenäoliselt liigub ühistranspordi korraldamine selle suunas, et hakata järjest rohkem kasutama nõudeliine. Teatud juhtudel võib-olla ongi odavam saata inimesele järgi takso, kui hoida käigus bussiliine," ütles Kalev Laul.

Tõenäoliselt saavad tulevikus koolibussidega sõita kõik soovijad ning maakonnaliinid peatuvad ka linnaliinide peatustes. Pole ka selgust, kas tulevikus on nii, et maakonna sees on töölesõit tasuta, aga maakonnast välja või linnasisestes bussides tuleb osta endiselt pilet.