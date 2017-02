Kohus trahvis siseteabe abil soodsalt tulirelvi ostnud ekspolitseinikku

Jahipüss (Foto: PM/Scanpix)

Kohus tunnistas Karla kilgi (58) süüdi korruptsioonivastases seaduses sätestatud siseteabe korruptiivses kasutamises ajavahemikul 22.10.2014 –29.01.2016 ning karistas teda 800 euro suuruse trahviga.

Samas lõpetas kohus aegumise tõttu väärteomenetlus väärtegudes, mis on korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangu rikkumisena.

Kohus andis Kilgile võimaluse tasuda rahatrahv osade kaupa 10 kuu jooksul.

Kohtuotsuse kohaselt sai Kilk teenistusülesandeid täites teavet PPA Põhja prefektuuris hoiul olevatest sundvõõrandamisele kuuluvatest relvadest ning kasutas seda teavet nende relvade soodsaks omandamiseks.

Samuti kasutas ta siseteavet, kui tema kui ametiisiku poole pöördusid inimesed, kes soovisid anda relv hoiule või hävitamisele, kui nende relvaluba oli lõppenud või lõppemas.

Kohus tõdes, et Kilk selle asemel, et täita ametijuhendist tulenevaid teenistuskohustusi, ostis need relvad omakasu eesmärgil soodsama hinnaga kui nende tavapärane müügihind ning müüs relvad edasi juba oluliselt kõrgema hinnaga.

Toimingupiirangu rikkumisteks olid Kilgi tegevused, kui ta menetles ise iseendale relvasoetamisloa ja relvaloa väljastamist.

Kilgi tegevuse avastas PPA sisekontroll.

"Olen pikaaegne kaitseliidu liige, huvi on pikalt olnud. Hobi maksis kätte," põhjendas Kilk kohtule.