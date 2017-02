Ansip: Eesti peaks võetud kurssi hoidma

Endine peaminister, Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip ütles, et Eesti maine Brüsselis on väga hea ning riik peaks liikuma edasi oma senisel kursil.

Ansip kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et uus valitsus Eesti kuvandit Brüsselis muutnud pole. "Eestil väga hea maine Brüsselis. Viimasel ajal on palju räägitud kaitsekulutustest ja Eestit on tõstetud esile, et ta on üks viiest NATO riigist, kes täidab oma võetud kohustust ja kulutab riigikaitsele enam kui 2 protsenti SKT-st," rääkis Ansip.

"Kuvand Eestist kui e-riigist on võib-olla isegi tugevam kui see e-riik iseenesest meil siin on. Seda pole ka valitsuse vahetus kuidagi mõjutanud. Nii et Eesti paistab Brüsselist vaadates väga ilus," lisas ta.

Ansipi sõnul peaks Eesti hoidma oma senist kurssi. "Olema töökas, tubli, seisma oma põhimõtete eest. Kuna Eestil tuleb ka eesistumise rolli täita, siis see paindlikkus, mis on Eestit alati iseloomustanud, peab ka meid läbi eesistumise aitama. Eks meie tugevused on üldteada ja ikka tuleb arendada neid külgi, mis on tugevalt arenenud, seal, kus on mingid eeldused veelgi paremateks arenguteks, seal tuleb ka tõsiselt pingutada," selgitas endine peaminister.

Ta lisas, et Eesti on tuntud kui digitaalsete avalike teenuste hea arendaja, olles Euroopa Liidus lausa esikohal. Samas pole tema sõnul tööstuse digitaliseerimine nii hästi arenenud. "Kui tahame Eestit edasi arendada, siis eelkõige ettevõtjad peaksid tööstuse digitaliseerimisele tähelepanu pöörama," ütles Ansip.