Saaremaal leiti merest uppunu

Militaarlendude hulk Läänemere kohal on kasvanud ning on tavapärane, et sõjalennukid ei lülita sisse transpondereid, mis teeks nad reisilennukitele nähtavaks. Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi juhatuse liige ja lennujuhtimisosakonna juhataja Üllar Salumäe sõnul teeb Eesti neutraalvete kohal umbes 400 lendu aastas.