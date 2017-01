Saamatajääv pandiraha Lätist ostetud jookidelt suurendab prügistamise ohtu Eestis

Hinnanguliselt ligi 20 miljonit Lätist ostetud pudelit või purki, millel varam oli pandimärk, peavad nüüd jõudma pakendikonteinerisse. (Foto: Postimees/Scanpix)

Kuna Läti on ainus kolmest Balti riigist, kus siiani joogitaara tagastusraha süsteemi pole, on see piirikaubanduse kasvu tõttu suurendamas prügistamise ohtu nii Eestis kui ka Leedus.

Korduvkasutatavale taarale oli Leedu kehtestanud pandiraha süsteemi juba varem, kuid ühekordsete plastikpudelitele ja plekkpurkidele hakkas tagastusraha süsteem kehtima mullu veebruarist.

Eesti keskkonnaministeeriumile teadaolevalt ei ole Lätis siiani töös seadusemuudatusakti, mis tagastusraha süsteemi jõustaks.

"Eesti poolt vaadates on see muidugi kurb, sest ka Eesti olukorda parandaks, kui Lätis oleks samasugune tagastusraha süsteem nagu meil ja Leedus. Leedu seisab seega kohati samasuguste probleemide ees kui Eesti," ütles keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ERR-ile.

Mida siis ikkagi teha õllepurgiga, mille Eesti tarbija on soodsama hinna tõttu Läti piirilt kaasa ostnud ja millelt seni teenis taaraautomaati viies 10 senti, kuid alanud aastast enam mitte.

Olgu öeldud, et Läti suunalise piirikaubanduse maht ulatus 2016. aastal ainuüksi pandiga alkohoolsete toodete osas hinnanguliselt 20 miljoni ühikuni ning võib 2017. aastal kasvada veelgi.

Peeter Eek ütleb, et tervemõistuslik ja keskkonnasõbralik käitumine oleks, kui visata see pakendikonteinerisse, nagu ka paljud muud pakendid, millele tagastusrahasüsteem Eestis ei kehti.

"Tegelikult meil on tohutu hulk pakendeid ja kogupildi mõttes kahtlemata enamik pakenditest ei osale tagastusraha süsteemist. Kui on pakend, mis tagastusraha süsteemi ei kuulu, tuleks see viia üldisesse pakendikogumise süsteemi ehk pakendikonteinerisse. See ei erine kuidagi šampuse- või viinapudelist," ütles jäätmeosakonna spetsialist.

"Kui ei ole tagatisraha, eriti joogitoodetele, siis neid pudeleid visatakse minema palju suurema tõenäosusega," möönis Eek, et oht prügistamise suurenemisele siiski on.

Tagastusraha süsteemi jõustumise ajal Eestis 2005. aastal oligi üks tugev argument ja eesmärk see, et pandiraha vähendab prügistamist.

Ühemõttelist metoodikat, kuidas seda mõõta saab, siiski pole. "Me ei saa öelda, et prügistamine on mingi protsendi võrra vähenenud selle aja jooksul. Kuid isegi Läti kolleegid ütlevad ühemõtteliselt, et Eestis on looduses palju vähem näha laialiloobitud plekkpurke, mis Lätis olevat üsna tavaline," rääkis Eek.

Tagamaks Eesti keskkonnakaitse olulise osa – tagatisraha süsteemi jätkusuutlikkuse – võib alates 1. jaanuarist Eestis müüa üksnes selliseid pandiga koormatud alkohoolseid tooteid, millel on unikaalne ehk eestipõhine vöötkood ja pandimärk.