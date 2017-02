(Foto: Pärnu Postimees/Scanpix)

Enim on töövõimetuspensionäre Kagu- ja Ida-Eestis. Üks võimalik põhjus on selles, et nendes piirkondades on suured põllumajandus- ja töötleva tööstuse ettevõtted, kus töötamine on inimeste tervist rikkunud, teisalt kannustab töövõimetust neis piirkondades ka tööpuudus.

Kui Harjumaal on tuhande isiku kohta 66 töövõimetuspensionäri vanuses 15-64 aastat, siis Põlvamaal on vastav näitaja 222 ehk erinevus on enam kui kolmekordne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See võib olla tingitud sellest, et nendes piirkondades, kaasa arvatud Põlvamaal, on suurem osakaal olnud põllumajandus- ja loomakasvatussektoril, tootmistöödel, töötleval tööstusel, mis on jätnud võib-olla pikaajalisel töötamisel jälje inimeste tervisele," arutles töötukassa Põlvamaa osakonna juhtivkonsultant Leonora Lees.

Teine põhjus, millest küll keegi kaamera ees rääkida ei tahtnud, peitub tõsiasjas, et piirkonnas, kus napib tööd, on kasulik omada töövõimetust, kuna see tagab vähemalt mingisugusedki sotsiaalsed garantiid.

Oluline on aga ka Leesi sõnul ka see, et kui täna vähenenud töövõimega inimene tahab tööturule minna, siis selliseid töökohti on vähe või neid ei leita üles.

"Siin pole üldse võimalik leida. Kui sul on väike laps ja sa oled piiratud töövõimega, siis üldiselt sa istudki töötuna kodus," tõdes töövõimetuspensionär Rita Paimre.

27-aastane Paimre on olnud töövõimetuspensionär kuus aastat. Seljaprobleemide tõttu on talle määratud 60-protsendiline töövõimetus, mis tähendab, et ta ei saa tõsta raskusi, kummardada, kükitada. Ka häirib see igapäevaseid toimetusi.

Seega on tal enda arvates olnud tohutult õnne, kuna alates veebruari algusest on tal olemas töö oma õe majandatavas rõivakaupluses.