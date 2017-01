Keskerakond läheb kohalikele valimistele erakonna lipu all

Keskerakonna valimiskast (Foto: Siim Lõvi/ERR)

Esmaspäeva õhtul kogunenud Keskerakonna juhatus arutas muude küsimuste hulgas ka valmistumist kohalikeks valimisteks oktoobris ning otsustati, et valimistele minnakse Keskerakonna nimekirjadega.

"Keskerakonna juhatus oli kohalike valimistega seonduvat arutades üksmeelsel seisukohal, et üle Eesti tuleb välja minna just erakonna lipu all," ütles erakonna peasekretär Jaak Aab.

"Keskerakonnal pole vaja oma kaubamärki küll häbeneda, hoopis vastupidi, see annab valijale kindlustunde, et välja käidud lubadused ning programm ei muutu üleöö," märkis Aab.

Tema sõnul peaksid valimisliidud jääma ikkagi erakondliku kuuluvuseta kandidaatidele, sest vastasel juhul ei ole see olukord valijate suhtes päris aus.