Talvik: Vabaerakonna maailmavaade on vaba konservatism

Kolmapäeval Vabaerakonda astumisest ja selle esimeheks kandideerimisest teatanud Artur Talvik ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Vabaerakonna maailmavaade on vaba konservatism.

Talvik ütles oma avalduses, et soovib et Vabaerakond seisaks tugeva kodanikuühiskonna eest, mis kannab endas vaba konservatismi vaimu.

"Vaba konservatism on võib-olla selline kõige ürgsem Eesti loomus, kus ürgne Eesti vaim, mis oskab kooskõlas elada looduse, maaga ja kõigega on kokku viidid avatud pilguga, mis maailmast otsib kõige põnevamaid ideid, millega Eesti inimeste elu paremaks teha. Selline hea kombinatsioon - võiks öelda valdurmikitalik Eesti," selgitas Talvik stuudios.

Talvik kinnitas, et Vabaerakonna maailmavaade ongi seesama vaba konservatism. "See võiks olla see tee, mida Eesti valib ja mida päris hästi ka Eesti tänane president sõnastab," sõnas ta.

Talvik märkis veel, et ta teeb põhimõttelist vahet parteil ja erakonnal. Tema sõnul on partei eesmärk "võim iga hinna eest" ja inimene unustatakse ära. "Erakond võiks olla selline, kes võitleb selle eest, et inimesed saaksid rohkem ühiskonna ellu sekkuda ja sõna võtta," rääkis Talvik.

Küsimusele, kas Vabaerakonna liikmed on kohalikel valimistel valimisliitudes või erakonna nime all, vastas Talvik, et see on maailmavaateline lähenemine. "Me ütlemegi, et kohaliku elu üle peavad otsustama kohalikud inimesed ja meie seisame valimisliitude eest. Meie ei taha, et partei keskkontoritest juhitakse kohalikku elu ja me ei taha ka seda, et riigikogu saadikud käiksid nõndanimetatud peibutuspartidena hääli kogumas," lausus Talvik.