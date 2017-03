"Foorumis" kutsuti valitsust pingete maandamise ja ka õhupuhastusvalitsuseks

Teisipäevases "Foorumi" saates kutsuti valitsust nii ühiskondlike pingete maandamise valitsuseks ja ka õhupuhastusvalitsuseks, milles õhku puhastatakse deodorandiga. Emotsionaalseks kujunenud saates tehti valitsusele hulgaliselt etteheiteid. Seni astmelist tulumaksu maha salganud IRL tunnistas läbi Kaia Iva, et kui nii on vaja praegust süsteemi kutsuda, siis kutsutagu, peaasi, et süsteem töötaks.

"Kui me vaatame seda, mida Keskerakond suutis üheksa aastat ära teha opositsioonis ja seda, mida ta on teinud kolme kuuga koalitsioonis siis see on muljetavaldav," kommenteeris Keskerakonna liige Jaanus Karilaid.

Karilaiu sõnul võib tänase valitsuse kohta öelda, et see on ühiskondlike pingete maandamise valitsus.

EKRE fraktsiooni liikme Jaak Madisoni sõnul on aga Keskerakond muutnud poliitilist kultuuri veelgi räigemaks kui see oli Reformierakonna ajal. "Olgu see kobareelnõu läbisurumine, millega jätkatakse tegelikult sama aktsiisipoliitikat ja veelgi hullemas tempos, suretades välja maapoode Lõuna-Eestis ja minnes vastuollu ka põhiseadusega," lausus Madison.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur heitis Keskerakonna valitsusele ette ka valetamisskandaale ja laristavat suhtumit maksumaksja raha kasutamisel. Näidetena tõi ta linnahalli ja sisekaitseakadeemiaga seonduva. Valitsuse veaks nimetas Pevkur ka flirtimist vene valijaga.

Sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva ütles, et tänane valitsus ei aja niivõrd Excelis näpuga järge ja ei tee linnukesi, vaid viib ellu asju, mis on Eestile vajalikud.

Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik nimetas praegust valitsust õhupuhastusvalitsuseks. "Aga päris täpselt veel ei saa aru, kas aknad tehti lahti, et tuba põhjalikult puhastada või vaikselt tossutatakse deodorandiga värske õhu lõhna. Segadust ja ebakindlust on palju," leidis Talvik.

Karilaid vastas Talvikule, et valitsusel on väga palju põhimõttelisi muutusi ja enam ei tegeleta peenhäälestamisega.

Astmeline tulumaks

Jaak Madison märkis, et IRL on praeguses valitsuses reitingute nimel oma põhimõtetest loobunud. Kaia Iva vastas sellele, et praeguses valitsuses on juba seadustatud IRL-i põhiline valimislubadus - keskmise ja tavalise palgaga inimeste tulumaksuvabastus.

Pevkur ja Madison ütlesid veel, et valitsus karistab oma valijaid astmelise tulumaksuga. Madison lisas, et IRL lausa petab oma valijaid selgitades, et nemad astmelise tulumaksuga seotud ei ole.

"Kui kellelgi on parem tunne nimetades praegust süsteemi astmeliseks tulumaksuks, siis nimetage nii palju kui vaja, aga peaasi, et süsteem töötab," ütles selle peale Kaia Iva.

Opositsioonipoliitikud leidsid, et valistus nullib oma teened inimeste sissetulekute parandamisel aktsiisitõusudega.

Alkoholipoliitika

Saates arutati häälekalt valitsuse alkoholipoliitika üle. Kui koalitsiooni esindajad Kalvi Kõva ja Kaia Iva põhjendasid, et seoses alkoholiaktsiisi tõusuga mõeldakse eelkõige rahva tervise peale, siis Hanno Pevkur leidis, et tegemist on ettevõtlusvabaduse piiramisega. Artur Talvik tõi välja, et selle tulemusel ei jooda Eestis vähem.

Kaia Iva rõhutas alkoholipoliitika rohelise raamatu olulisust. "See, et Eesti inimene kipub ennast surnuks jooma on selge. See, et me ei hakka kuiva seadust tegema on ka selge, aga ei saa teha nii, et me sellega ei tegele," lausus ta.