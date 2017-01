Kevadel sotside hulgast lahkunud Turay astub Keskerakonda

Abdul Turay 2014. aastal Tallinna volikogus. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Jah, see on tõsi, et ma Keskerakonnaga liitun,” ütles Turay Delfile.

Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuses töötava Turay sõnul pole ta avaldust veel esitanud, kuid plaanib seda teha järgmisel nädalal.

Turay selgitas, et tema hinnangul on Keskerakond erakond, kes seisab Eestis kõige paremini riigi ja rahva majandusliku heaolu eest.