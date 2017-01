ERR-i nõukogu kuulutas välja konkursi juhatuse esimehe leidmiseks

Rahvusringhäälingu nõukogu kuulutas välja konkursi juhatuse esimehe leidmiseks. Nõukogu liikmed ootavad uuelt juhilt poliitilist sõltumatust ja uuendusmeelsust.

Uus rahvusringhäälingu juhatuse esimees peaks ametisse astuma selle aasta 1. juunil, siis lõpeb ka senise juhi Margus Allikmaa ametiaeg. Et uuel juhil jääks ka aega sisse elamiseks, loodab nõukogu veebruaris välja valida inimesed, kes jõuavad lõppvooru.

"Aktuaalne kaamera" küsis nõukogu liikmetelt, mida nad uuelt juhilt ootavad.

"See uus juht ei peaks lihtsalt olema kuskilt äriühingu kohalt tulnud või niisugune tegelane. Ta peaks olema loominguga seotud ja kindlasti ma arvan, et ta peaks jälgima ikka väga saadetes seda tasakaalustatuse printsiipi, erapooletust. Need on väga olulised probleemid, millega me ei ole alati rahul olnud ERR puhul," kommenteeris keskerakondlane Marika Tuus-Laul.

"Kõige olulisem on selle uue juhi valimise puhul ilmselt printsiip, et see ei tuleks ühegi erakonna toetust pälviva inimese hulgast see juhataja või see kandidaat. Ennekõike peaksid lugema professionaalsed oskused," lausus reformierakondlane Heidy Purga.

"Ei minetaks kunagi oma objektiivsust, vaid püüaks ikkagi vaadata heatujuliselt, aga alati asjade mitut poolt, sest ei ole enam olemas ainult ühte head või ühte halba, vaid asjad on alati väga mitmepoolsed ja seda me ootamegi ERR-ilt - objektiivsust, ausust, sõltumatust," selgitas Vabaerakonda esindav Krista Aru.

Rahvusringhäälingu sisulisse tegevusse ei soovi ükski nõukogu liige sekkuda. Kuid nõukogu sõltumatu ekspert, meediauurija Pille Pruulmann-Vengerfeldt peab oluliseks, et uus juht oleks pädev kaasaegse meedia valdkonnas.

Pruulmann-Vengerfeldt märkis, et tema ootab inimest, kes suudaks mõelda platvormideüleselt.

"Suudaks mõelda kaugemale telest, raadiost. Kindlasti mõelda selle peale, kuidas kaasata noori ERR-i tegemistesse. Et uus juht mõtleks sellele, kuidas seda programmi teha kättesaadavaks väga paljudel erinevatel platvormidel ja isegi prioritiseerida seda kättesaadavust," lausus ta.

Nõukogu kümnest liikmest saab kevadel ametiaeg läbi kolmel. Senine esimees Agu Uudelepp on üks neist.

"Kümnest liikmest seitse jätkavad ja seitse on ka muuseas see häälte arv, mida on vaja juhatuse esimehe valimiseks ning et siiski nõukogu enamik valib nõukogu enamikule esimehe, kellega koostööd tehakse," ütles Uudelepp.

Võimalikest kandidaatidest rääkides on meedias varem spekuleeritud näiteks EAS-i endise juhi Hanno Tombergi, Postimehe endise juhatuse esimehe Erik Roose, Eesti Lihatööstuse juhatuse liikme Mart Luige, Starmani juhatuse liikme Aivo Adamsoni ja Telia Soome üksuse juhi kohalt lahkunud Valdur Laidi nimedega.