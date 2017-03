Teed võivad temperatuuri langedes libedaks muutuda

(Foto: Liis Treimann/Postimees/Scanpix)

Laupäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel niisked või märjad.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öötundidel pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Kohati võib udu tõttu nähtavus teedel olla piiratud. Õhutemperatuur on nullilähedane ning teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et halva nähtavuse korral ja pimeda ajal tuleb asulavälisel teel hädapeatamise korral autost sõiduteele väljumisel ja sõiduteel viibimisel kanda ohutusvesti.

Lisainfot teeolude kohta saab aadressil http://www.tarktee.ee või helistades maanteeinfo lühinumbril 1510.