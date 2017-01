Tallinki uue laeva väljumine Tallinnast viibib tehnilistel põhjustel

Megastari esimene graafikujärgne väljumine Tallinnast 29. jaanuaril. (Foto: Tallink/Andres Raudjalg)

"Hetkel võtab aega vöörirambi sulgemine, sellega praegu tegeletakse," ütles Tallinki pressiesindaja Luulea Lääne enne kella 8 BNS-ile. "Ei oska öelda, millest see tõrge praegu tingitud on, aga proovitakse see lahendada nii kiiresti kui võimalik," sõnas Lääne.

Kas esimese väljumise viibimine võib mõjutada ka järgmisi Megastari esmaspäevaseid reise, oli Lääne sõnul esialgu vara öelda. "Praegu see hilinemine on ikkagi olnud veel nii väike," sõnas ta.

Pühapäeval esimese reisi teinud Megastar on 212 meetrit pikk, võtab pardale kuni 2800 reisijat ja üle 3600 liinimeetri sõidukeid. Kütusena kasutab Megastar veeldatud maagaasi (LNG), kuid saab sõita ka diislikütusega.