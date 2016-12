Haldusreformi viimane seis numbrites: omavalitsustest ligi 80 protsenti jõudsid ise ühinemisotsusteni

Mihhail Korb (Foto: Siim Lõvi/ERR)

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni saatis ERR-i uudisteportaalile haldusreformi värskeima seisu numbrites.

Minister Korb ütles reedel ERR-ile, et tunnustab kõiki neid, kes on ühinemisotsused tänaseks ära teinud ja leiab, et haldusreformi esimest etappi võib lugeda õnnestunuks. "Omavalitsustest ligi 80 protsenti jõudsid omaalgatuslikult ühinemisotsusteni," põhjendas ta.

Samuti on Korbil hea meel, et paljud omavalitsused kirjutasid tulevikuplaanid ka juba ühinemisdokumentidesse sisse ning see tähendab, et ühinejad keskendusid suuresti oma tulevikule ja arengule.