Tartu Ülikooli rektor: soovime ahistamisloos kaitsta mõlemaid osapooli

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm (Foto: Andres Tennus, Tartu ülikool)

Tartu Ülikool rektor Volli Kalm tegi laupäeval avaliku pöördumise, kus teatab, et ülikool ei aktsepteeri mistahes ahistamist, diskrimineerimist ega privaatsuse rikkumist. Avalikust debatist on Kalmu sõnul hoidutud teema diskreetsuse ja käimasoleva kriminaaljuurdluse tõttu.

"Eesti Päevalehes ja Delfis käsitletud doktorandi ja professori vahelises konfliktis hoiame me avalikkuses diskreetset positsiooni vaid selleks, et kaitsta osapoolte endi soovitud privaatsust. Ma ei pea õiglaseks ja eetiliseks korraldada avalikku kohtumõistmist olukorras, kus nii doktorandi kui professori poolt esitatud kaebuste alusel jätkub kriminaaluurimine. Rõhutan siiski, et erinevalt ajakirjaniku esitatud versioonist on ülikool tutvunud mõlema poole esitatud materjalidega. Nende tundlikku sisu silmas pidavalt ei ole ülikoolil aga võimalik neid täpsemalt kommenteerida," teatas Kalm.

Selle juhtumi osapooltele ning ülikoolipere liikmeile on teada, et mistahes diskrimineerimine või ahistamine mistahes vormis ei ole Kalmu sõnul ülikoolis aktsepteeritav.

"Vastupidi avalikkusele kujundatavale muljele on ülikool selle juhtumiga tegelnud mitu aastat, kõigi osapooltega on korduvalt vesteldud ja neid nõustatud, instituudi juhatajale ja professorile on kohustuseks pandud probleem lahendada ning professorile on tehtud hoiatus. Veelgi enam, ka siis, kui mõlemad – nii doktorant kui professor – sõlmisid ülikooliga lepingu, milles avaldasid soovi juhtunut edaspidi lahendada ilma ülikooli osaluseta, lisas ülikool professoriga sõlmitud lepingusse klausli, mis jätab ülikoolile õiguse tulla küsimuse juurde tagasi kriminaaluurimise tulemuste selgumisel," teatas Kalm pöördumises.