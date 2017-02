Märjamaal esimese Circle K jaama avanud Statoil hakkab teisi tanklaid muutma kevadel

Circle K teenindusjaam Märjamaal. (Foto: Andres Raudjalg)

Statoili turundusjuht Diana Veigel rääkis ERRile, et Märjamaa teenindusjaama näol on tegu tehnilise katsega. Teiste teenindusjaamade muutumise graafik ja see, millised jaamad järgmisena muudatused läbi teevad, pannakse paika märtsi lõpuks. Sügiseks peaks kõik senised Statoilid juba Circle K nime kandma.

Veigel rõhutas, et ehkki tanklad saavad uue nime, siis töötajad, tooted ja teenused jäävad samaks. Samuti ei muutu see, kust ettevõte kütust tarnib.

"Ostame kütust Euroopa Liidus asuvatest rafineerimistehastest," selgitas Veigel. "Kütuse tarnetes ei muutu midagi. Me ei osta ka täna kütust ainult Rootsist, meil on partnerid Orlen ja Neste olnud - sõltub, kes mida pakub ja kuidas hange on õnnestunud".

Märjamaa teenindusjaama laiendamine ja Circle K kaubamärgi alla viimine maksis üle miljoni euro.

Statoil Fuel & Retail kuulus kuni 2010. aastani Norra nafta- ja gaasiettevõttele Statoil ASA. 2012. aastal omandas kontserni maailma üks juhtivaid väikepoodide valdkonnas tegutsevaid jaekaubandusettevõtteid Couche-Tard, saades ühtlasi ka õiguse kasutada Statoili kaubamärki 2021. aastani.

Esimesena läksid Circle K kaubamärgile üle Rootsi ja Norra Statoili teenindusjaamad.

Circle K-l on Eestis 77 teenindusjaama ning ligi 700 töötajat.