Võimalused tasuta eesti keele õppimiseks laienevad

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) rahastamisel kahekordistatakse populaarseks osutunud keelekohvikute arvu ja konkreetse keeletasemega seotud kursustel võiks osaleda kuni kaks tuhat inimest. Kuigi keelekohvikud on osutunud kõige populaarsemaks, on järjekorrad pikimad siiski tasuta keelekursustele.

Juba paar aastat mitmel pool Eestis tegutsenud keelekohvikud on ehk kõige lihtsam viis keelebarjääri ületamiseks, sest õhkkond on kohviku miljööle omaselt mitteformaalne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kursustel pannakse rõhku grammatikale, reeglitele. Samas elava suhtluse ja eestlastega rääkimise osa on väike ja just seetõttu mulle keelekohvikud meeldivad rohkem. Siin toimub tegelik suhtlemine," rääkis keelekohviku külastaja Galina Pomaznjeva.

Kuna nõudlust on, siis on mõtekas teenust laiendada, kinnitas tasuta eesti keele õpet koordineeriv MISA.

"Me suurendame praegu keelekohvikute arvu - umbes kaks korda võrreldes eelmise aastaga. Lisaks sellele, me eeldame, et see juhtub kevadel, me suurendame ka A1 tasemel keeleõpet. Seni on olnud see tasemel A2, aga nüüd on valitsusus eraldanud vahendeid, et oleks võimalik ka A1 pakkuda," ütles MISA juhataja Dmitri Burnašev.

2015. aastal korraldatud tasuta eesti keele kursuste kampaania oli nii edukas, et tekkisid järjekorrad. See omakorda tekitas pikalt ootajates pahameelt.

"Mina arvasin, et oodata tuleb ehk pool aastat, aga lõpuks sain vastuse alles pooleteise aasta pärast. Aga ma olen rahul, see tasus ootamist. Nüüd ma tahan eesti keelt veel õppida, et see selgeks saada ja lõpuks ma väga tahan saada kodakondsust," rääkis MISA tasuta keelekursustel osalev Vera.

Käesoleval aastal panustab riik eesti keele õpetamisse 1,6 miljonit eurot.