Fotod ja video: kurjategija tulistas Tallinnas Rotermanni kvartali hotellis inimest

Tallinnas Rotermanni kvartalis asuvas Metropoli hotellis toimus neljapäeva pärastlõunal tulistamine, kus sai vigastada inimene. Politsei otsib kahtlusalust taga, prokuratuuri teatel oli ilmselt tegu tülist tõukunud omavahelise arvete klaarimisega.

Veidi enne kella 14 sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Roseni tänaval asuvas hotellis oli kuulda laske. Hetkel teadaolevalt tulistati püstolitaolisest esemest ning 45–aastane mees sai jalga viga. Tema seisund ei ole eluohtlik ning mees viidi haiglasse, teatas politsei.

Politsei otsib kolme meest, kes liikusid Roseni tänavalt Narva maantee suunas. Võimalik tulistaja on 50. aastates mees, kellel olid jalas halli värvi püksid, seljas musta värvi jope ning peas tume müts. Temaga võisid liikuda koos pruuni värvi nahktagis ning musta värvi poolmantlis mehed.

Põhja prefektuuri välijuht Artur Gelvei ütles sündmuskohal ERR-ile, et pole alust arvata, et jooksus olev kurjategija oleks teistele linnaelanikele ohtlik. Ta palus kõigil, kes võivad omada infot kurjategija asukoha või liikumise kohta, sellest teada anda lühinumbrile 112.

"Hetkel arvame, et kahtlusalused ning kannatanu võisid üksteist tunda. Praegu ei ole alust arvata, et juhtunuga seoses oleks kõrvalised inimesed ohus," ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Veiko Randlaine.

"Relvaga sündmustele reageerime alati suurte jõududega ja jätkub politseinike aktiivne töö selle nimel, et kahtlustatavaid kiirelt tabada. Töö sündmuskohal käib, politseinikud kontrollivad erinevaid piirkondi ja kogume informatsiooni võimalike teo toimepanijate kohta. Palume kõigil, kes kirjeldusele vastavaid mehi märkavad või kel on sündmusega seotud informatsiooni, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112," lisas ta.

Prefekt: politseile on kahtlusalused teada

Põhja prefekt Kristjan Jaani ütles kella 21 ajal "Aktuaalsele kaamerale", et suur hulk politseiametnikke on jätkuvalt tööl ja pingutavad kõvasti. "Ma tõesti loodan, et saame need kurjategijad väga kiiresti kätte," sõnas ta ja lisas, et kahtlusalused on politseile teada.

Ta kinnitas, et kõigil Eestis viibijail on jätkuvalt turvaline olla, kuid möönis, et selline tulistamisjuhtum on väga erakordne. "Kui keegi võtab südalinnas päise päeva ajal välja tulirelva ja hakkab rahvarohkes kohas seda kasutama, on see meie jaoks väga erakordne sündmus ja me tõesti pingutame, et selliseid juhtumeid ära hoida. Ja kui on juhtunud, peame väga kiiresti tegutsema ja kiiresti avastama," nentis Jaani.

Gelvei selgitas, et kannatanud oli ilmselt kohalik elanik, mitte hotellikülaline. Politsei ei olnud aga nõus selgitama, kas kannatanu ja tulistaja olid koos hotellibaaris, kus laskmine toimus. Küll aga öeldi, et esialgsetel alndmetel toimus vaid üks lask. Baaris oli lisaks kannatanule ja kahtlusalusele veel inimesi, keda politsei küsitleb.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask ütles, et juhtunu asjaolude selgitamiseks alustatud kriminaalmenetlust, mida viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

„Praegu on alust arvata, et tegu oli isikute omavahelise arvete klaarimisega, mis viis kakluse ja tulirelva kasutamiseni. Politsei tegeleb dramaatilise tüli põhjuste versioonide kontrollimisega ning politseile on juba teada võimalik kahtlustavate ring, kuid hetkel veel kedagi kinnipeetud ei ole,“ selgitas vanemprokurör.