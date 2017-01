Martin Repinski. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Seaduse järgi on riigikogul õigus nimetada oma liikmete hulgast rahvusooperi nõukogusse kaks inimest, Mart Helme Konservatiivsest Rahvaerakonnast ja Laine Randjärv Reformierakonnast otsustasid nõukogu liikme kohast loobuda.

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles eelnõud üle andes, et komisjoni ettepanek on see eelnõu menetleda riigikogus ühel lugemisel ja vastavalt korrale on parandusettepanekute tegemine ainult kultuurikomisjoni pädevuses, seetõttu pole vaja mitut lugemist täiskogus teha.