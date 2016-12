Androloog: mobiilse vähikabinetiga oleme paljudele meestele lähemale tulnud

Androloog Margus Punab ütles, et eelmise aasta "Jõulutunneli" abil soetatud mobiilse eesnäärmevähi diagnoosimise kabinetiga on arstiabi paljudele meestele lähemale läinud.

Eelmisel aastal kogus "Jõulutunnel" Eesti Vähiliidule 312 628 eurot, mille eest osteti kaks mobiilset kabinetti - üks nahavähi ja teine eesnäärmevähi varajaseks diagnoosimiseks.

Margus Punab rääkis "Jõulutunneli" saates, et võtab mobiilses kabinetis vastu 30 patsienti päevas. Kuus on kokku umbes 300 visiiti. Tema sõnul saab mobiilses kabinetis teha ära pea kõik uuringud.

"Praktiliselt 95 protsenti uuringutest me teeme kohapeal ära, nii et inimene ei pea sõitma kuskile kaugele ka uuringuteks. Muidu on nii, et lähed arsti juurde, järgmine kord uuringutele ja siis jälle arstile," selgitas ta.

Mobiilse kabineti vastuvõttudest on Punabi sõnul olnud paar-kolm sellist patsienti, kelle puhul on vaja läinud väga kiiret sekkumist. "Munandivähk nõuab väga kiiret sekkumist, mõned põletikulised haigused on vajanud kiiret sekkumist. Eesnäärmevähi suunas on kümneid patsiente, kes on selles osas käsitluses," loetles ta.

Mobiilne kabinet on Punabi sõnul viinud arstiabi meestele lähemale.

"Arvan, et kindlasti oleme tulnud väga paljudele meestele lähedale. Tallinn, Tartu on 100+ kilomeetrit. Oleme päris palju tähelepanu pööranud just Ida-Virumaale - Narva on üle 200 kilomeetri. See on väga suur asi, kui on võimalik see, et arst, õde, masin sõidab, selle vastukaaluks on see, et muidu sõidaks 30 inimest ühes suunas. Arvan, et see on väga suur ökonoomiline pluss," rääkis Punab.

Nahavähi diagnoosimise mobiilsel kabinetil on Punabi sõnul patsiente kuus umbes 50 kuni 100.