Velliste: Eesti riiklust saab tähistada läbi Pätsi kehastava mälestusmärgi

Trivimi Velliste. (Foto: ERR)

Velliste ütles ETV saates "Ringvaade", et Pätsil on Eesti riigi väljakuulutamisel väga suured teened.

"Selle 99 aasta jooksul, mis meie riik on olemas olnud, kanname ühte ja sama riikluse mõtet ja see riik sündis ühel kindlal hetkel. Oma ettepanekuga püsitada mälestumärk Konstantin Pätsile me tahtsime rõhutada just seda riigi sünni hetke. Ja me teame, et maailmas pole ühtegi riigijuhti, ühtegi valitsejat, kes oleks ideaalne kogu oma pika karjääri jooksul, aga kui me pühitseme riigi 100. sünnipäeva, siis me pühitseme riigi tekkelugu, kogu seda tegevust, mis eelnes riigi väljakuulutamisele ja riigi väljakuulutamist ennast. Siin on Pätsil kahtlemata erakordselt suured teened," rääkis ta.

Velliste tõi analoogia USA-ga, kus on pealinnas Washingtonis suur mälestusmärk George Washingtonile. "See pole ka ühele isikule, vaid USA riigi tekkele, USA riiklusele. Samamoodi saame pühitseda Eesti riiklust läbi mälestusmärgi, mis kehastab Konstantin Pätsi, mitte ainult kui inimest, vaid kui üht kõige olulisemat selle riigi rajajat, väljakuulutajat," lisas ta.

Vastates saatejuhi kommentaarile, et Pätsil juba on Eestis monument, ütles Velliste, et see asub kõrvalises kohas ja tähistab Pätsi sünnikohta.

"See aga ei asenda tõsiasja, et Eesti riigi pealinnas puudub mälestusmärk Eesti riigi ühele kõige olulisemale väljakuulutajale, esimesele valitsusjuhile ja esimesele sõjaministrile Vabadussõja alguses. See on oluline. Meil on neli Eesti riikluse nurgakivi - kaks suurt on Päts ja Tõnisson, teised on kindral Laidoner ja Poska. Neist kolmel on Eesti linnade avalikus ruumis mälestusmärk olemas," rääkis Velliste.

Eelmisel nädalal otsustati, et riigikogu kantselei korraldab ideekonkursi, mis sätestab vaid, et monument peab olema pühendatud omariiklusele. Velliste kutsus aga kunstnikke ja skulptoreid üles kujutama just Pätsi. Ta lisas, et annetuste abil Pätsile kindlasti mälestusmärk püstitatakse.