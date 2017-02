Fotod: Reformierakond nimetas peasekretäriks Tõnis Kõivu

Reformierakonna juhatus nimetas tänasel koosolekul ametisse uue peasekretäri, kelleks sai endine riigikogu liige ja pikaaegne Paide linnapea Tõnis Kõiv.

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul kinnitas erakonna juhatus peasekretäri ametisse üksmeelselt.

Ametisse astuv Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv lausus, et valimistele minnakse vastu ühtse meeskonnana.

“Olen olnud Reformierakonna piirkonna- ja maakonnajuht, revisjonikomisjoni esimees, kümme aastat erakonna juhatuses ja riigikogus – kõik need erinevad rollid on andnud hea pagasi, et niivõrd mitmekesises organisatsioonis tegutseda, nõu anda ja abistada. Ma olen veendunud, et Reformierakonna tugev ja kogenud meeskond teeb sügisel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel parima tulemuse,“ ütles Kõiv.

Kõiv asub peasekretäri ametisse 1. märtsist, praegu töötab ta YourOffice õigusbüroos juristina.