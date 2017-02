Margit Sutrop on valmis Tartu ülikooli rektoriks kandideerima

Margit Sutrop (Foto: Sven Paulus / ERR Novaator)

Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan, praktilise filosoofia professor Margit Sutrop ütles, et kui tema kogemus võib ülikoolile kasulik olla ning leitakse, et asutus vajab kaasavamat juhtimist, siis on ta valmis rektoriks kandideerima.

Sutrop rääkis ERRile, et praegu on TÜs alanud arutelud selle üle, millist ülikooli me tahame. Kandidaatide isikust peab ta tähtsamaks, et jõutaks kokkuleppele, keda üldse rektoriks oodatakse ja millised väljakutsed tuleks tal vastu võtta.

"Ma olen valmis, kui näen, et see kogemus, mis minul on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanina, instituudi juhina, interdistsiplinaarse keskuse juhtimisega, võib ülikoolile kasulik olla. Kui inimesed leiavad, et järgmisel perioodil ülikool vajab enam kaasavat juhtimist, seda, millega mul on head kogemused, siis ma olen valmis kandideerima," kinnitas ta.

Sutropi hinnangul on ülikool oma eesmärgid õigesti seadnud, aga küsimus on selles, kuidas nende eesmärkideni jõuda. Ta tõi välja sihid jõuda maailma saja parima ülikooli sekka, luua tasakaal rahvusvahelistumise ja rahvusülikooli funktsiooni vahel, täita tööturu ootusi ja teha TÜ ühiskonnas rohkem nähtavaks.

Ülikool peaks tema arvates olema näoga rohkem ühiskonna poole, et panustada probleemide lahendamisse.

"Ülikool saab ühiskonna heaks palju rohkem ära teha, kui ta seni on teinud, arendades alusteadusi, üliõpilasi kasvatades, muuseumi pidades, täiendõpet tehes. Ma usun, et me peame minema ühiskonnale rohkem appi, kuulama, millised on erinevate sektorite avatud vajadused ja see kuulamine võiks olla üks märksõna, sest ülikool saab ainult siis ühiskonda teenida, kui ta teab, mida vajatakse," lausus Sutrop.

Ta rõhutas ka vajadust mõelda rohkem hariduse personaalsusele. Ülikool peab järjest enam mõtlema konkreetsete üliõpilaste nõrkustele ja tugevustele ning tudengi soovide ja nõustamise kaudu tuleks talle panna kokku selline haridus, millega ta maailmas hästi hakkama saaks. Sutrop võrdles sellist personaalse programmi kokkupanekut rätsepaülikonna õmblemisega.

Rektorit peab Sutrop kõneisikuks, kes peab ise ühiskonna valukohti tunnetama ja ka probleemidele reageerima.

"Ülikooli rektoril peaks olema piisavalt autoriteeti, et kutsuda poliitilistes kemplustes inimesi mõtlema, mis on meie ühishuvi," tõi ta välja. "Seal, kus erakondlikud või ametkondlikud huvid sunnivad inimesi omakasu nimel tegutsema, peaks Tartu ülikooli rektor seisma hea selle eest, et kasutades parimat ajupotentsiaali, mis tartu ülikoolis on /.../ aitaks kaas Eesti jätkusuutlikule arengule ja nende sihtide saavutamisele, mis me Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks oleme välja öelnud ja mida me teostame".

Volli Kalmu viieaastane ametiaeg Tartu ülikooli rektorina saab täis 30. juunil. Loodus- ja täppisteaduste valdkonna valitsus on lubanud seada Kalmu kandidatuur üles ka uueks ametiajaks.

Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub 9. märtsil. Hiljemalt 16. märtsil esitavad nõukogu ja senat hinnangu kandidaatide sobivuse kohta rektori ametikohale. Nõukogu ja senat võivad kandidaadid pingeritta seada.

Uue rektori valimiskoosolek peetakse 30. märtsil. Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest. Kui rektor ei osutu valituks, pikeneb ametis oleva rektori ametiaeg ühe aasta võrra.

Pikemalt käsitleb TÜ rektori valimist "Aktuaalne kaamera".