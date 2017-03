Loomaaed ei plaani jääkarupoja "nunnu oleku" abil end turundada

Jääkarud Friida ja Aron

"Tallinna loomaaias on sündinud kuus jääkarupoega ja loomulikult ei vaiki me jääkarupoisiga seotud sündmusi maha, aga kindlasti ei tahaks me teha neist meediamulli," ütles loomaaia direktor Tiit Maran reedel BNS-ile. "Minu kindel seisukoht on, et loomadest rääkides peame rääkima ka seda lugu, mis toimub nendega väljaspool inimese tehismaailma. Jääkaru puhul peame paratamatult rääkima kliima soojenemisest ja sellega seonduvatest probleemidest."

Viidates Berliini loomaaias elanud, üle maailma tuntuks saanud ja siis nelja-aastasena surnud jääkarupojale Knutile, ütles Maran, et Tallinna loomaaia jääkarupoiss Aron on sama nunnu.

"Aga ta on ikka metsloom, ta on küll meie hoole all, aga ta jääb metsloomaks ja seda peab arvestama. Pelga nunnu lemmiklooma kuvandi tekitamine oleks vale," sõnas Maran. Ta lisas, et eksootiliste loomadega võib alati midagi juhtuda. "Selline õnnetus juhtus Berliini loomaaias 6. märtsil, kus suri neljakuine jääkarupoeg Fritz."

Maran lausus, et septembri lõpus avab loomaaed rajatavas polaariumis jääkarude kodu. "See on väga suur sündmus ja jääkarupoja sinna viimine samuti - olen kindel, et need kaks asja koos pakuvad inimestele suurt huvi," rääkis ta.