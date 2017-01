Torm kahjustas Romantika radariantenni ja illuminaatorit

Laevad Tallinna reisisadamas. (Foto: Siim Lõvi/ERR)

AS Tallink Grupp teatel on kell 3.40 tormist saadud kahjustused kontrolli all ning ohtu reisijatele ja laevale ei ole ning laev jätkab reisi Riia poole.

Laeva kuuenda teki purunenud vööriilluminaator avaneb Tango baari tagaruumi, mis oli suuremaid veekahjustusi saanud ala. Veidi vett imbus kuuendalt tekilt ka viiendal tekil asuvatesse reisijatekajutitesse.

Puudutatud reisijatele anti uued kajutid. Purunenud illuminaatori kaudu laeva pääsenud vee hulk ei kujutanud endast mingil hetkel ohtu reisijatele ega laevale.

Olukord on kontrolli all, intsidendist puudutatud ala on meeskonna range järelvalve all ning testitakse turvalisi vahendeid illuminaatori sulgemiseks. Laeval viibib 277 reisijat ja 178 meeskonnaliiget.

Kapteni otsusel väljus laev Stockholmist graafikupärasest ajast neli tundi hiljem, et oodata ära marsruudile jäänud tormi tippaja möödumine.

Intsideni põhjuseid peab veel uurima, kuid need näivad sarnased sõsarlaevaga Victoria I 2015. aasta detsembris juhtunule. Kuigi ka sõsarlaeva Romantika radarimast eemaldati ja paigaldati Victoriaga juhtunud õnnetuse järel vööris varjulisemasse alasse, ei olnud see piisav sarnase intsidendi vältimiseks.

Ettevõte vabandab pardal viibivate reisijate ees ebamugavuste pärast ning lubab nende eest hoolitseda parimal võimalikul viisil. Riiga saabumise uue aja ning info järgmiste reiside kohta annab ettevõte esimesel võimalusel.

Romantika on valminud 2002. aastal Soomes ning naases Riia-Stockholmi liinile mullu 12.detsembril. Laev võtab korraga peale kuni 2500 reisijat.