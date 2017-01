Narva muuseum ei ole loodetud selgust rahastamises senini saanud

Ekspositsioon Narva muuseumis. (Foto: Postimees/Scanpix)

Narva muuseumi juht Andres Toode lootis küll linnavolinikega muuseumi rahastamises jaanuari lõpuks lahenduse leida, kuid tunnistas neljapäeval, et praeguseks ei ole kindlaid kokkuleppeid sõlmitud, nad on esitanud volikogule hulga andmeid ning ootavad tagasisidet.

Detsembris ähvardasid Narva linnavolinikud kärpida muuseumile 2017. aastaks eraldatavat toetust 200 000 euro ehk umbes poole võrra, süüdistades asutust linna toetuse ebasihipärases kulutamises. Linnavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Vladimir Butuzov ütles toona, et muuseum peaks volikoguga rohkem arvestama ja linnale raha kulutamisest rohkem teavet andma.

Andres Toode avaldas jaanuari alguses lootust, et lahendus leitakse kuu lõpuks, kuid neljapäeval ütles ta ERRile, et kokkuleppeid siiski veel pole ning selgust on neil vaja saada veebruari jooksul.

"Me oleme linnaga suhelnud ja praegu plaanime kohtumist omavahel," nentis ta.

Toode sõnul ei saa muuseum minna aastale vastu ainult oletustest lähtudes, sest kui juhtub, et toetusraha ära kaob, tuleb muuseum kinni panna.

"Kui me kärpida otsustame, siis peame seda tegema aasta esimeses pooles ja mitte hiljem kui veebruarist alates," selgitas ta ja lisas, et neil on vaja selget kinnitust. "Kõik see suhtlemine ja kokkusaamised - see on selline, et me küll võime põhimõtteliselt leppida või rääkida sellest, et saame kokku, aga neid asju eriti ei järgne, nii et teatud huvipuudust võib teiselt poolelt märgata".

Muuseumijuhi sõnul on nad esitanud linnavolikogule terve pataka andmeid ning linnavalitsus on neilt kogu aeg infot saanud.

"Nüüd on meil vaja saada selge tagasiside, kas see on see info, mida nad meilt soovisid, ja kas sellest piisab või peame midagi juurde panema. Aga meil on vaja tagasisidet, sest vastasel juhul võime ühepoolselt andmeid edastada, saamata mingit kinnitust, et jah, see sobib. Nad võivad ikkagi meile mingil hetkel teatada, et vabandust, see pole siiski piisav, ja öelda meile, et raha lihtsalt ei ole," nentis ta.

Toode märkis, et linnavolikogu pole muuseumile kunagi otseselt etteheiteid teinud - kõike on kuuldud kolmandate isikute või ajakirjanduse kaudu.

Kui veebruari lõpuks ei ole rahastamise osas kindlust saavutatud, siis tuleb Toode sõnul viia ellu kärped. Varem on välja toodud eelkõige tulu mittetoovate tegevuste ehk Narva linna elanikele ja eriti lastele suunatud tegevuse kärbe. See tähendab nii inimeste koondamist, Narva kunstigalerii sulgemist, Põhjasõja mängulahingutest loobumist kui ka Narva linnuse talvehooajaks sulgemist.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ütles detsembris, et ootamatu rahakärbe seaks ohtu Narva muuseumi edasise tegutsemise ja Euroopa Liidu raha kasutamise.

Konflikti tõttu detsembris Narvas kohal käinud kultuuriminister Indrek Saar leidis toona, et probleemid on paljuski kinni osapoolte suhtluses, ning lootis, et muuseumi kinnipanekuni olukord siiski ei jõua.

Sihtasutus Narva Muuseum loodi neli aastat tagasi Narva linna ja Eesti riigi koostöös. Enne seda oli muuseum munitsipaalasutus.