Ansip hoidub Pevkuri esimestele sammudele hinnanguid andmast

Andrus Ansip (Foto: ERR)

Ansip ütles ERRile, et ei ole Reformierakonna viimaste arengute ja Pevkuri tegevusega väga hästi kursis. Küsimusele, kuidas ta suhtub otsusesse peasekretär Reimo Nebokat välja vahetada, vastas ta, et igal uuel esimehel peab olema õigus komplekteerida oma meeskond.

"Kui tema arvab, et tal on kuskilt võtta parem peasekretär, siis see on tema valik. Kui mina oleksin erakonna lihtliige, mida ma ka olen, siis ma aktsepteeriksin seda otsust," kinnitas Ansip.

Ta ei pidanud end pädevaks hindama ka erakonnajuhi valimistel Pevkurile alla jäänud Kristen Michali šansse Tallinna linnapeaks kandideerimisel, kuid hindab Michalit tugevaks kandidaadiks.

Ansip tuletas meelde, et võttis juba Reformierakonna esimehe ametist loobudes teadlikult hoiaku, et ei hakka oma järeltulijat õpetama ega tema järele valvama.

"Ma ei ole kursis ka nende asjadega, mida seal täpselt tehtud on viimasel ajal. Siinne töö võtab kogu mu aja ära," lausus endine erakonnajuht, lisades, et väheinformeeritus võib viia halbade soovitusteni ja pigem ta sellest hoidub.

Reformierakond valis 7. jaanuaril oma uueks esimeheks Hanno Pevkuri, kes avaldas lootust, et vastaskandidaat, Tallinna piirkonna juht Kristen Michal on valmis minema kohalikele valimistele Tallinna linnapea kandidaadina. Esimehevalimistel oli Michali poolt oma toetusallkirja andnute hulgas ka Ansip.

Pevkur tegi reedel erakonna juhatuse koosolekul ettepaneku lõpetada töösuhe senise peasekretäri Reimo Nebokatiga, temaga koos lahkus ametist ka piirkondade arendusdivisjoni juht Kalev Lillo.