Loodavates keelemajades saab eesti keele oskust parandada

Järgmisel aastal peaks Narvas ja Tallinnas olema eesti keele maja, kus soovijad saavad oma eesti keele oskust parandada. Eesti keele õpetajate puudus on aga suur.

Narva eesti keele maja kontseptsiooniga on idee eestvedajad kõige kaugemale jõudnud. Selle jaoks on olemas asukoht - endine Baltijetsi kompleks, kuhu tulevad ka Vaba Lava, loomeinkubaator ja ERR-i stuudio, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keelemaja peaks olema avatud seitse päeva nädalas, sinna koondub kogu info eesti keele õppimisvõimaluste kohta ja toimuvad erinevates vormides kursused. Projekti nõrgim koht hetkel on õpetajad.

"Praegu me näeme, et nõudlus on hästi suur, aga see, et me suudaksime ka õpetada - praegu suudame reaalselt koolitada 2000-3000 inimest - ehk kust leida häid õpetajaid ja kust leida häid õpetajaid Narva," arutles kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.

Huvipuudust kohalike elanike seas karta ei ole, sest kaks aastat tagasi registreeris end kõikjal Eestis MISA tasuta eesti keele kursustele rekordarv inimesi - plaanitud 500 kohale 6000, neist paljud Ida-Virumaalt.

Kui suur võiks olla huvi keelemaja vastu, on täna teadmata.

"Praegu tuginevad hinnangud kõhutundele ja keeleõppeuuringu käigus me saame teada, milline on sihtrühma suurus. Lähtuvalt sellest planeerime oma keelemajade tegevusi ja ka järgmist lõimumise arengukava," rääkis kultuuriministeeriumi keelemajade projekti juht Olga Sõtnik.

Tema visiooni kohaselt peaks eesti keele maja olema sõbraliku õhkkonnaga ja erinevaid õppevõimalusi pakkuv keskus, mida iseloomustab eestikeelne ühistegevus.

Kui ühes kollektiivis on palju keelehuvilisi, siis toimub keeleõpe töökohal. Õppe taset ja õpilaste rahulolu ja plaanis kontrollida.

"Mingil määral me muidugi hakkame kontrollima, aga see ei ole eesmärk. On ju lihtne mõõta, kui palju inimesi on teinud tasemeeksami, aga keelemaja eesmärk ei ole see, et nad teeksid ära keeleeksami, vaid pigem see, et inimesed hakkaksid keelt kasutama igapäevaselt, et neil oleks see võimalus kohapeal olemas," selgitas Sõtnik.

Tallinna keelemaja asukoht on täna veel teadmata. Keelemajal on oma nõukoda, kuhu kuuluvad muu hulgas ka kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete esindajad.