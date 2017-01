Randpere: minust ei saanud fraktsiooni aseesimeest Pevkuri toetamise tõttu

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Nii ta paraku on. Ma ei uskunud, et see asi võib nii hulluks minna peale valimisi. Asja naljakas külg on see, et mind praegu peksti selle eest, et ma toetasin Hannot," ütles Randpere ERR-ile.

Teisipäevasel fraktsiooni koosolekul aseesimehe küsimust ei arutatud ja millal see arutlusele võiks tulla pole veel teada.

Randpere selgitusel arvas Michal, et saab Randpere toetuse endale, ent Randpere asus Pevkurit toetama, see tuli aga Michalile suure üllatusena.

"Alguses ma andsin Kristenile oma toetusallkirja ja siis kui kampaania hakkas peale ja Hanno rääkis, mida tema teha tahab, siis ma leidsin, et see programm sobib mulle ja see näitab seda, et demokraatia toimib - inimesed teevad oma valikuid vastavalt sellele, mida keegi lubab. Kui mõlemad oleksid tulnud täpselt ühe programmiga, siis ma oleksin olnud Kristeni poolt, sest ma arvan, et Kristen on efektiivsem ja läheb läbi seina, et asju ellu viia. Aga kuna Hanno programm minu jaoks on nii palju atraktiivsem, siis minu hääl ja süda läksid Hanno poolele. Aga tundub, et seda ei tohi teha," rääkis Randpere.

Randpere ütles, et see, et tema kandidatuuri ei toetatud näitas ka seda, et Michali leerile ei meeldinud peasekretär Reimo Nebokati ja piirkondade arendusjuhi Kalev Lillo ametist vabastamine. "Seal on ju heidetud Hannole väga kõvasti ette seda, et juhatus vabastas eelmise peasekretäri ja piirkondade arendusjuhi. See on siis nüüd järg," lisas ta.

"Ma loodan, et Hanno pakub välja kellegi kandidatuuri, keda vastasleer suudab aktsepteerida," ütles Randpere lisades, et selliseks inimeseks võiks olla näiteks Aivar Sõerd.

"Meil tundub, et fraktsioonis on praegu jõudude vahekord selline, et need, kes on Hanno poolt olnud ja kes toetavad seda Hanno poolt välja pakutud muudatuste ideed, et need on vähemuses," sõnas Randpere.

"Oleme opositsioonis, sest tegime midagi valesti"

"Mina sellele vaatamata toetan seda programmi, ma leian, et neid muudatusi on vaja. Ma leian, et erakond on olnud liiga kinnine, liiga orienteeritud väikestes gruppides otsuste tegemisele. See on meid viinud sinna, kus me oleme täna - me oleme opositsioonis," rääkis Randpere.

"Midagi me peame olema valesti teinud. Me ei saa käia igavesti ringi nagu Taavi käib meil ringi ja räägib nagu plaadi pealt ikka seda juttu, kuidas meie ei teinud midagi valesti, meile tehti ära. Muidugi meile tehti ära, aga sellel on ka mingid põhjused, miks tehti. Valimised võitnud erakond ei peaks nii lihtsalt lendama opositsiooni nagu meie seda tegime. Järelikult me oleme midagi valesti teinud. Ja mitte ainult suhetes partneritega vaid ka sisemiselt. Ja kui me midagi ei muuda, siis me jäämegi opositsiooni," lausus Randpere.

Kristen Michali toetamist Tallinna linnapea kandidaadina kohalikel valimistel otsustab Randpere sõnul erakonna Tallinna piirkond ja mingit kättemaksu ning vastaskandidaadi välja pakkumist mõttes ei ole.

"Mina ei hakka kindlasti siin mingit kättemaksu hauduma ja kedagi teist välja pakkuma. Kui Tallinna piirkond leiab, et Kristen Michal on meie linnapea kandidaat ja toetab teda, siis ta on seda. Kõik. /.../ Minugi poolest. Ma ei suuda istuda selle mõttega, et üks pool nüüd võitis või kaotas, et ma peaksin selle üle nüüd jube kibestunud või üliõnnelik olema," ütles Randpere.