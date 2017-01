5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Tere hommikust! Siin on algus uudistepäevale: Obama viimane kõne, roolijoodikute šokivangistuse eelnõu, Vene sportlaste sünge tulevik, Zoppi edu ja aasta seen.

USA ametist lahkuv president Barack Obama pidas teisipäeval Chicagos oma hüvastijätukõne, meenutades aega riigipeana. "Pea iga näitaja poolest on Ameerika parem ja tugevam paik kui kaheksa aastat tagasi," lausus ta.

Obama ütles, et soovis tulla tagasi kohta, kus "see kõik" tema ja esimese leedi Michelle Obama jaoks alguse sai, mitte pidada kõnet Valges Majas.

Riigi esimene mustanahaline president, kes on praegu 55-aastane, valiti esimest korda ametisse 2008. aastal lootuse ja muutuse sõnumiga. Tema mantlipärija Donald Trump on lubanud mitmele Obama võtmetähtsusega poliitilisele saavutusele tagasikäigu anda.

Esimesele lugemisele: paadunud roolijoodikuid võiks šokivangistada

Täna jõuab valitsuses esimesele lugemisele eelnõu, mis tõmbaks roolijoodikud tugevamate pihtide vahele. Seadusmuudatus tähendaks, et korduvalt autot joobes seisundis juhtides võib juhile määrata karistuseks šokivangistuse. Samuti plaanitakse karmistada seda, kui pikaks ajaks juhtimisõigust ära võib võtta. Valitsuse sõnutsi: see viikase paremini kooskõlla süüteo raskusega.

Samuti plaanitakse eelnõuga ennetada seda, et esmakordsed rikkujad uue süüteo sooritaks. Selleks tahetakse anda võimalus väärteokaristusest tingimisi vabaneda ja mitte alati seadusrikkuja juhtimisõigusest ilma jätta. Lubatud alkoholi piirmäära ületamise korral saab süüdlase suunata katseajaks ravile, koolitusele või sotsiaalprogrammi.

"Selleks, et muuta joobeseisundis juhi kaassõitjate väärtushinnanguid ühiskonna üldise heaolu nimel, eelkõige nende endi elu ja tervise huvides, nähakse ette täiendav regulatsioon nii liikluskasvatuse kui ka sõitja suhtumise osas," selgitas valitsus veel.

Dublinis toimunud koosviibimisel arutati eelmisel kuul avalikustatud McLareni dopinguraporti teist osa, mis kinnitas taaskord Venemaal toimunud riikliku dopingusüsteemi olemasolu. Tippkohtumise järel tegi organisatsioon avalduse, milles nõutakse kõigi Venemaa spordiorganisatsioonide eemaldamist rahvusvahelistelt võistlustelt, kuni Venemaa sport ja antidopinguorganisatsioon on viidud vastavusse rahvusvahelise antidopingukoodeksiga.

Eesti meeste tennise esireket Jürgen Zopp (ATP 339.) jõudis Bangkokis peetaval 50 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga ATP Challenger turniiril veerandfinaali.

Avaringis vastasele mitte ühtki geimi loovutanud eestlane sai kindla võidu ka teises ringis, kui alistas hindu N. Sriram Balaji (ATP 424.) 6:2, 6:2. Kahe seti peale ei kaotanud eestlane ainsatki pallingugeimi ja otsustas 57 minutit kestnud mängu saatuse neljandal matšpallil.

Järgmises ringis ootab Zoppi kas 20-aastane Tšiili tõusev täht Christian Garin (ATP 208.) või Portugali lootus Frederico Ferreira Silva (ATP 319.), kes on Garinist vaid aasta vanem.

Lisaks aasta loomale ja linnule on alates esmaspäevast Eestil ka aasta seen. Eesti mükoloogiaühingu välja antav tiitel kuulub sedapuhku kukeseenele.

Kukeseen on tõenäoliselt Eesti kõige tuntum söögiseen ja kui aasta algul külmalainet poleks olnud, siis võiks mõningaid eksemplare praegugi metsast leida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mükoloogidel oli kukeseene aasta seeneks nimetamisel omad kaalutlused.

"Mükoloogidele tundus huvitav tõmmata seentele ja mükoloogiale laiemat tähelepanu ja otsustasime, et hakkame aasta seeni valima nii, nagu paljude liikide puhul tehakse. Loomulikult käis tihe arutelu, keda valida. Oli palju ettepanekuid ja lõpuks otsustati valida selline liik, mis on rahvale tuntud, kuna see oleks kõige otstarbekam," selgitas mükoloogiaühingu esimees Külli Kalamees.

Vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lõunatuul 8-13, puhanguti 15-18, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 25 m/s. Õhutemperatuur on -2..-8°C.