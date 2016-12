Mihkelson: Toom on kaasatud Kremli uude rahvusvahelisse "internatsionaali"

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Kommenteerides europarlamendi saadiku Yana Toomi kohtumist Süüria presidendi Bashar al-Assadiga, ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, et Kreml on kaasanud Toomi enda loodud uude rahvusvahelisse "internatsionaali".

Mihkelson kirjutas Facebookis, et Yana Toomi taaskordne kohtumine Assadiga pole tema jaoks üllatav.

"Ta on ennast juba ammu positsioneerinud Kremli poliitika toetaja ning propageerijana nii Euroopa Parlamendis kui ka Eestis. Toom on sisuliselt kaasatud Kremli loodud uude rahvusvahelisse "internatsionaali", kuhu kuuluvad eeskätt paremäärmuslikud erakonnad Euroopas ning poliitikud, filminäitlejad ja teised, kes on vabal tahtel kujunenud Kremli suuvoodriteks või lihtsalt kogemata muutunud "kasulikeks idiootideks"," kirjutas Mihkelson.

"Venemaa välispoliitika tööriistadena on nende roll mõjutada avalikku arvamust kuni koduriikide poliitika muutmiseni Venemaale sõbralikuks ning Putini poliitikat toetavaks," lisas ta.

Süüria relvarahu on eeskätt oluline Assadi režiimi ellujäämiseks

Mihkelson kommenteeris Facebookis ka Süürias jõustuvast relvarahust. Tema sõnul on see eeskätt tähtis Assadi režiimi ellujäämiseks ja riigisiseste mõjuväljade jaotamiseks Venemaa, Türgi ja Iraani vahel.

"Moskva on huvitatud eeskätt Süüria rannikualast, peamiselt sõjaväebaaside säilitamisest Tartusis ja Hmeimimis. Ankara on kindlasti huvitatud kurdide võimaliku autonoomia või isegi omaette riigi tekke ärahoidmisest ning ISIS-e tõrjumisest oma piiridelt. Teheran on seevastu huvitatud šiiitide liiderriigina Assadi võimulpüsimisest ning ligipääsust Liibanoni Hezbollah toetamiseks," selgitas Mihkelson.

"Kuigi Venemaa välisminister Lavrov on maininud ka vajadust kaasata rahuprotsessi Saudi Araabia (sunnide liiderriik) ja Katar, siis lähiajal näib see vähetõenäoline. Eriti kui arvestada Iraani ja Saudi Araabia vastuolusid," lisas ta.

Kuna relvarahu ei hõlma ISIS-t, siis Mihkelsoni sõnul lahingud Süürias nii pea ei vaibu. See aga annab tema hinnangul Assadi režiimile valikulise võimaluse jõu kasutamiseks edaspidi ka mõõdukama opositsiooni vastu.

"Ka Aleppo lahingutes ei teinud Assad koos liitlaste Venemaa ja Iraaniga erilist vahet terroristide ja tsiviilelanike vahel. Seega tuleb relvarahu hindamisel olla ettevaatlik ning oodata järgmisse nädalasse plaanitud Astana kõneluste (Assadi ja opositsiooni vahel) tulemusi. Igatahes on Venemaa saavutanud selle, et veel enne USA uue presidendi ametisseasumist on Süürias initsiatiiv nende käes. Lääne võimalus olukorda Süürias mõjutada on väga piiratud. Vähemalt praegu," märkis Mihkelson.