Jüri Adams: piisava kvalifikatsioonita inimesed pole täisväärtuslikud valijad

Eesti põhiseaduse üks autoreid ja endine poliitik Jüri Adams. (Foto: ERR)

Adams rääkis usutluses Postimehele, et on hulk inimesi, kelle jaoks kodakondsuse mõiste ei olegi midagi muud kui küsimus sellest, missugune pass neil on, kuid Eesti riik korraldas asja nii, et sõltumata passi värvist on kõigil ühtemoodi tsiviilõigused ja ühesugune reisimisvabadus ning erinevus on vaid selles, kas on õigus riigikogu valimistel hääletamas käia või ei ole.

Adams märkis, et asi ei ole ainult valimisõiguse andmises, vaid Eesti kodakondsuse saamiseks on vaja kvalifitseeruda, milleks on teatud miinimumtingimused ehk esiteks keeleoskus ja teiseks miinimumteadmised demokraatliku poliitika valdkonnas.

"Inimesed, kellel puudub piisav eelkvalifikatsioon, ei ole võimelised olema täisväärtuslikud valijad. Enamiku ida päritolu uute, meile aastate jooksul juurde tulnud kodanike arusaamad erinevad väga oluliselt Eesti elanikkonna enamiku omast selles, mis on valimiste mõte ja sisu," leidis Adams.

Adams märkis, et kui meil oleks olnud kodakondsuse nullvariant ja kõik 1992. aastal siin elanud inimesed oleksid olnud valimisõiguslikud, siis tõenäoliselt poleks suuri reforme Eestis kunagi toimunud.

"Me ei oleks praegu selline Eesti, nagu me oleme. Me oleksime natukene kohendatud nõukogude liiduvabariik, nii nagu on Kesk-Aasia riigid või Moldova jne," arvas ta.