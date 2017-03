Padar: Eesti poole suunduv Tiiu on Leigerist parema kvaliteediga

Tiiu senine teekond veebilehe MarineTraffic kaardil. (Foto: kuvatõmmis)

Türgi laevatehasest laupäeval Eestisse teele asunud parvlaev Tiiu on parema kvaliteediga kui mullu samas tehases valminud Leiger ning seni on teekond tänu soodsale ilmale hästi kulgenud, ütles TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar.

Padar rääkis ERRile, et laevaehitus on mõnes mõttes nagu liinitöö - kui teed sama asja mitu korda, lähebki kvaliteet paremaks.

"Eelmine nädal Türgis olles vaatasime ka veel üle ja tõesti, selle laeva kvaliteet on natuke parem," kinnitas ta. "Me ise oleme ka vanemad ja targemad kui esimese laeva toomisel".

Padar lisas, et kui veeteede amet reedel Tiiule loa välja kirjutas, toodi välja paar pisiviga, kuid mitte midagi märkimisväärset. Samas möönis ta, et liinile minnes võib siiski veel vigu ilmneda ning laeva puhul on see tavaline aasta jooksul.

"Iga asi vajab natuke sissesõitmist ja kuigi osa mehi on olnud ju terve aasta praktiliselt tehases, toimub laevaga ühtesaamine ikkagi siis, kui ta juba liinil sõidab, siis tuleb see teineteisetundmine. Kõik see võtab aega," sõnas ta.

TS Laevade juhatuse liikme sõnul on praegu teekond väga hästi läinud - tuul on tagant ja Tiiu keskmine kiirus 15 sõlme, mis tähendab täisgaasiga tulekut, sest maksimumkiiruseks peetakse 16 sõlme.

Padar lisas, et kui laev Eesti vetesse jõuab, võidakse see aja kokkuhoiu mõttes kohe Tallinnasse tuua, et seitsme päeva jooksul seal kõik vajalikud protseduurid, näiteks erinevate seadmete paigaldus, ära teha. Seejärel läheb Tiiu liinile.

"Suurem rahvaste liikumine tuleb kindlasti suure reede eel, 14. on jälle reede ja inimestel tuleb pikk nädalavahetus, lubab ka ilusat ilma. Siis on hea, kui aprilli keskel on uued laevad olemas ja kõik saab ära veetud," lausus ta.

Rääkides Leigeril valmimise järel ilmnenud paljudest vigadest, kinnitas Padar, et laevade puhul on ohutus esmatähtis ja ükski laev ei saaks välja minna, kui selle ohutusnõuded poleks tagatud ja paberid korras.

Tiiu on 114 meetrit pikk, mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot. Tiiule tulevad päästevahendid 700 reisijale ning kahel tekil istekohti 500 reisijale. Laev hakkab reisijaid vedama Rohuküla-Heltermaa liinil.