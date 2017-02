Ott Lumi (Foto: Postimees/Scanpix)

Suhtekorraldaja Ott Lumi ütles tänavust riiklike teenetemärkide saajate nimekirja kommenteerides, et tegemist on presidendi poolt väga ettevaatliku ja konservatiivse valikuga. Lumi sõnul on ordeni saajate nimekirjas paigast ära riigiametnike ja ettevõtjate tasakaal. Samuti oli tema hinnangul nimekirjas väga vähe vene rahvusest inimesi.

"Esimene asi, mis torkab silma, on see, et president ei andnud praktiliselt mitte ühtegi ordenit vene rahvusest inimestele. See on kummaline, kui vaadata, mis teemad on praegu üleval nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis. Me räägime integratsioonist, me räägime palju viimastel nädalatel sisekaitseakadeemia kolimisest. Sellest kontekstist vaadatuna on see presidendi valik natukene imelik," kommenteeris Lumi ERR-i uudisteportaalile.

"Tundub, et see on mingil põhjusel olnud presidendi valik. Mulle tundub, et hetkel, kui see teemade ring on suhteliselt sensitiivne, oleks võinud seda silmas pidada," lisas ta.

Teiseks torkas Lumi sõnul silma, et president on andnud päris palju ordeneid riigiametnikele, aga unustanud ettevõtjad.

Positiivse külje pealt tõi Lumi välja, et president on andnud kõrge kategooria ordeneid ajakirjanikele.

"Tundub, et president on ordenite jagamisel olnud tagasihoidlik. Väga palju ta neid andnud ei ole. See on ka tegelikult mõistlik sellise alustava presidendi puhul. Ideoloogiliselt torkab silma selgelt rahvuskonservatiivne joon," ütles Lumi veel.

Yana Toomi võttis sõnatuks

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom avaldas sotsiaalmeedias pahameelt selle üle, et neljapäeval avaldatud riiklike aumärkide saajate seas on ainult üks Eesti venekeelse kogukonna liige.

"Kas tõesti ei ole Eestis peale Nina Sõtniku venekeelseid inimesi, kes riigi aumärki vääriks? Lugesin nimistu kaks korda läbi. Olen sõnatu," kirjutas Toom oma kontol.