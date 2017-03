Puka valla elanikud ei leia ühinemiseks üksmeelt

(Foto: ERR)

Valgamaal haldusreformi üle erimeelsustesse sattunud Puka vallas soovivad mitme piirkonna elanikud veel enne sundliitmist valla osadeks jagada. Äsja selgunud küsitluse tulemused näitavad, et nii Soontaga kui ka Aakre külade rahvas tahab ülekaalukalt ühineda eri suundades loodavate omavalitsustega.

30 elanikuga Soontaga küla on juba rohkem kui aasta soovinud Puka vallast lahku lüüa ja liituda Helme valla ehk peagi loodava Tõrva ümbruse suuromavalitsusega. Helme on nõus võtma, Puka pole nõus loobuma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pukaga mul suurt pistmist pole olnud - ma ei tunnegi neist kedagi seal. 40 aastat olen siin ära elanud, aga seal vallas ei tunne ma ühtki hinge, ühtki ülemust ei tunne. Kes nad üldse on? Aga Helme valla rahvast tunnen küll," põhjendab Soontaga küla elanik Eino Liblik oma vastuseisu.



"Lihtsalt ametlikud asjad, kui on vaja ajada, siis lähme Puka poole. Aga muidu oleme ikka Helme poole peal või Tõrvas," kirjeldas teine Soontaga küla elanik Olinde Liblik.

Pärast pikki väitlusi jõuti nüüd lõpuks rahvaküsitluseni. Äsja selgus, et 30 külaelanikust käis hääletamas 26 ja kõik ütlesid Helmega liitumisele jah.

"Meie jaoks tundus algul asi lihtne - kui ikka terve küla soovib minna, siis ei peaks ju omavalitsusel olema muret seda otsust teha. Aga näed - praktika näitab, et nüüd on juba üle aasta möödas, ja nüüd jõudsime vähemalt külarahva küsitluseni," torkas Soontaga külavanem Aare Jaama.

Küsitlus toimus ka teises Puka valla osas - Aakre kandi kuus küla ütlesid ülekaalukalt "jah" Rõngu-Elva suunas, seal osales küsitlusel üle poole elanikest. Viimasel hetkel loobus volikogu kogu Puka valla ühinemisest selles suunas ja jättis omavalitsuse sundliidetava rolli.

Nüüd on tekkinud olukord, kus Puka vald võib poolituda kolmeks - Aakre külad Rõngu-Elva, Soontaga Helme-Tõrva suunas ja ülejäänud osa Puka vallast koos senise keskusega plaanitakse sundliita Otepää vallaga.

"Mul on hea meel, et enamus hääletas Rõngu ja Elva poolt. Nüüd on aega 15. aprillini, selleks ajaks peab kõik asjad jõudma ära teha - piirid maha märkida ja vastaspoolega kokkulepped saavutada," kirjeldas Aakre külaseltsi juht, Puka volikogu aseesimees Arno Kangro.

Kuidas lõpuks läheb, pole teada, sest Puka volikogu ei pea otsustama küsitlustulemuste põhjal ja aega on jäänud vähe.