Yana Toom ei välista kandideerimist kohalikel valimistel ka Tallinnas

(Foto: Rene Suurkaev / ERR)

"Narva linnapeaks ei tahaks saada jah. Ei taha kedagi kiusata, aga pole unistuste koht. Asi pole isegi kohas, see oleks valijate petmine. Kuna mind valiti Euroopa Parlamenti, siis kui mu Tallinna valijad avastaksid, et tulen Euroopa Parlamendist ära Narva tänavaid sillutama, oleks see neile vastuvõetamatu," rääkis Toom usutluses Eesti Päevalehele.

Küsimusele, kas ta mõtleb ka Tallinna linnapea kohale vastas Toom, et pole Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega sellest veel rääkinud. "Otsustab ikkagi erakond, mitte Yana Toom," sõnas ta. "Kui nad ütlevad, et on vaja Tallinnas ilmtingimata kandideerida, siis me peame rääkima, milleks ja kuidas. Narvakatele olen ma lubanud, et toetan neid valimistel, ja igal juhul teen seda ühel või teisel viisil."

Sügisel toimuvatel kohalikel valmistel kandideerimine oleneb Toomi sõnul mitmest faktorist. "Kui tuleb väga hea kandidaat ja on selge, et läheb kakluseks – et ma söön kellegi hääled ära või midagi –, siis ma olen erakonna inimene ja saan aru, et tuleb erakonna vaatenurgast arvesse võtta miljon igasugust faktorit."

Ta lisas, et ühest Jüri Ratase intervjuust tuli välja, et ei ole üldse välistatud europarlamendi saadiku kandideerimine. "Kui me omavahel kokku lepime, siis ei ole välistatud."