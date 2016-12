Uudistepäeva kokkuvõte 30. detsembril

Uudistepäev 30. detsembril (Foto: ERR/Fotor)

Õiguskantsleri hinnangul on põhiseadusega kooskõlas riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus, mis võimaldab olla nii riigikogu kui kohaliku omavalitsuse volikogu liige.

Sõltumatute valimisliitude ja kandidaatide valimisedu võib takistada riigikogu liikmete kandideerimine, mitte aga nende asumine volikogu liikmeks. Nn kahe tooli ühitamise keelu korral läheb volikokku asendusliige samast valimisnimekirjast. Volikogu koht, mille võitis riigikogu liige, ei lähe ühelegi teisele poliitilisele ühendusele.

Oletus, et väiksema häältearvuga asendusliige on kohaliku elu küsimuste lahendamisel sõltumatum ja tugevam kui valla- või linnaelanikust riigikogu liige, kes sai valijalt mandaadi, ei põhine millelgi, vahendas õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht Janek Luts.

Vaatamata uuest aastast valmima pidanud sotsiaalkindlstusameti uue IT-süsteemi viibimisele, on teenused ja toetuste väljamaksmine tagatud, kinnitab amet.

Sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem SKAIS2 pidi tööd alustama 1. jaanuarist 2017, ent selle valmimine on jäänud venima ning lõplikku tähtaega, millal see valmis saab, ei ole veel teada. Sotsiaalkindlustusameti vahendusel makstakse välja kõiki sotsiaaltoetusi, perehüvitisi ja pensione.

Ameti SKAIS2 projektijuhi Arvidas Matšenase sõnul makstakse toetusi seni välja vana infosüsteemi abil, kuniks uus rakendub.

"Kõikide teenuste osutamine, sh hüvitiste maksmine ja pensionide väljamaksed, on tagatud ja toimivad seni, kuni uus süsteem valmis pole, vana süsteemi kaudu. Kõik vajalikud muudatused selleks on tehtud. Sügisel sai ka vastu võetud otsus, et uue infosüsteemi arendamisega liigutakse edasi samm-sammult," kommenteeris Matšenas ERR.ee-le.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et on usklik inimene, aga see küsimus on iga inimese isiklik teema. Kirikus käimine või mitte käimine, et tee tema sõnul kedagi halvemaks või paremaks.

"Usklikkus väljendub selles, et kõigepealt on küsimus, et kas ma usun, kas jumal olemas. Jah, ma usun seda. /.../ Ma julgen seda välja öelda, et jah, ma usun jumalat," ütles Ratas Postimehele antud videointervjuus.

"Minu puhul ei tähenda see seda, et ma igal pühapäeval käin kirikus või loen jumalasõna, aga kui on hetked, siis ma muidugi pöördun palves ka jumala poole. See on ükskõik, mis eluvaldkonnas - on see poliitika, on need teatud rasked otsused, on need perekondlikud sündmused," rääkis Ratas.

Ratase sõnul ei pea kõik inimesed kirikus käima, aga need, kes käivad ei ole kuidagi teistsugused või halvemad inimesed.



Venemaa avaldab vastumeetmed Valge Maja sanktsioonidele täna

Venemaa teeb teatavaks vastumeetmed Valge Maja uutele sanktsioonidele reedel, ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova neljapäeval. "Homme tehakse avalikud teated, vastumeetmed ja paljugi muud," vahendasid BNS, Reuters ja Politico Zahharova Facebooki teadet.

Lisaks suletakse ligipääs Moskva lähistel asuvale USA saatkonna suvilale.Samas lükkas Zahharova reedel tagasi rahvusvahelises meedias levinud väited, mille kohaselt plaanisid võimud Moksvas asuva Ameerika kooli sulgemist.

Pressiesindaja rõhutas, et rahvusvahelist kooli, kus õpivad USA, Suurbritannia ja Kanada diplomaatide lapsed, pole kavas sulgeda ning väited selle kohta on täielik vale. USA president Barack Obama kehtestas neljapäeval sanktsioonid Vene ametiisikutele ja luureteenistustele seoses sekkumisega Ühendriikide presidendivalimistesse.

USA välisministeerium saatis riigist välja 35 diplomaati, kes töötasid suursaatkonnas Washingtonis ja konsulaadis San Franciscos, andes neile 72 tundi riigist lahkumiseks. Diplomaadid kuulutati "persona non grataks" tegevuse eest, mis ei vasta nende diplomaadistaatusele.

Soome kohus mõistis reedel vägivallakuriteos süüdi paremäärmusliku organisatsioon Põhjamaade Vastupanuliikumine (PVL) aktivisti, kes lõi septembris kaaskodanikku, kes hiljem suri.

Kohus asus seisukohale, et PVL-i liikme jalahoop tekitas ohvrile kehavigastusi, kuid otsest seost löögi ja ohvri hilisema surma vahel pole võimalik tõendada. Seetõttu karistati PVL-i aktivisti kaheaastase vabadusekaotusega.

Sündmused said alguse 10. septembril Helsingi kesklinnas, kus toimus PVL-i meeleavaldus. Üks möödakäija asus aga meeleavaldajate vastu protestima ning sattus seejärel PVL-i aktivisti Jesse Torniaineni rünnaku sihtmärgiks, vahendasid Yle ja Helsingin Sanomat.

Reedel kell 20 jõuab ETV ekraanile "Aktuaalse kaamera" erisaade, mis võtab kokku lõppeva aasta kõige olulisemad sündmused.

Tänavu võtab "Aktuaalne kaamera" aasta kokku Tartus, värskelt valminud Eesti Rahva Muuseumis ja üheskoos vaadatakse üle kaadrid, mis sellest aastast mällu on jäänud. Oma mõtteid möödunud aastast jagavad teatrimees, kirjanik ja muusik Peeter Volkonski, välispoliitika ekspert Jüri Luik, presidendiks kandideerinud Siim Kallas ning mitmed teised inimesed Eestist ja kaugemalt.

Loomulikult ei puudu saatest välispoliitilised teemad. Põhjalik pilk heidetakse USA-sse nüüd, mõni aeg pärast presidendivalimisi, ja uuritakse, milliste mõtetega oodatakse Donald Trumpi asumist presidendiametisse. Samuti saab kuulda, milline võiks olla võimalus lõpetada sõda Süürias.

2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta ning see kajastub ka ERRi telekanalite programmides.

1. jaanuaril kell 20.00 algab ETVs "Laulukarusselli" uus, 14. hooaeg. 1992. aastal alustanud võistlussari toob vaatajate ette parimad laululapsed kogu Eestist. Need lapsed on olnud oma linna või maakonna lauluvõistluste edukamad ja nüüd on aeg kokku saada teleekraanil.

Alates aasta esimesest päevast saab ETV ja ETV2 ekraanil näha ka muhedaid klipikesi värskelt valminud minisarjast "Mina ka", kus lapsed annavad lihtsad, kuid tabavad vastused küsimustele, missugune on meie elu tulevikus, kuidas teenida raha ja miks me näiteks pimedust kardame.

2017. aasta sügishooajal jõuavad aga ETV eetrisse "Lotte lood". Uudishimuliku koeratüdruku ja tema sõprade elu jõuab laste ette esmakordselt telesarjana. "Lotte" autorite Heiki Ernitsa, Janno Põldma ja Andrus Kivirähki kirjutatud lood lavastab armastatud tippnäitlejatega Ain Mäeots, režissöör on Elo Selirand.

Tänane ilm

Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s, õhtul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..7°C.