Erakonnad nimetavad Tallinna linnapea kandidaadid hiljemalt märtsis

Reformierakond on juhi vahetuse järel kinnitanud, et nende Tallinna linnapea kandidaat kohalike omavalitsuste valimistel on Kristen Michal, teised erakonnad üritavad kandidaadi nimetada hiljemalt märtsiks. Valimisnimekirjade vedureid otsitakse nii erakonnapoliitikute seast kui ka parteidesse mittekuuluvate inimeste hulgast.

Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi sõnul ei ole Keskerakonna juhatus veel arutanud, kes võiks järgmistel kohaliku omavalitsuse valimistel Tallinna linnapeaks kandideerida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Toom ei välista, et võiks seda ise teha.

"Narva linnapeaks ma ei lähe. Ei taha kedagi solvata, aga ma ei tea, mida ütleb selle peale see inimene, kes nimetas mind Euroopa Parlamenti, et nüüd ma jätan kõik asjad pooleli, lähen Narva linnaga tegelema. Mis puudutab Tallinnat, see on eraldi jutt. Räägime juhatuses, vaatame, mis on parem lahendus," rääkis Toom.

Tema hinnangul tuleks kandidaat nimetada hiljemalt märtsiks, sest Reformierakond on andnud märku, et nende linnapeakandidaat on Kristen Michal ning sellega on ka kampaania sisuliselt alanud.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme sõnul on neil olemas vähemalt kaks võimalikku Tallinna linnapea kandidaati. Mõlemad on riigikogu liikmed.

"Ja ärge arvake, et see olen mina. Ei. Mina Tallinna linnapeaks kindlasti ei kandideeri," ütles Helme.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Tallinna piirkonna esimehe Siim Kiisleri sõnul ei ole nad Tallinna linnapeakandidaadi nimetamiseks tähtaega seadnud, kuid erakonnas on juba räägitud mitmest nimest.

"On pakutud ka inimesi, kes ei ole täna erakonna liikmed, aga kes on kuidagi lähedased olnud või meiega koostööd teinud. Neid nimesid on läbi käinud küll," kinnitas Kiisler.

"Neid nimesid on mitmeid nii Tallinnas, Tartus kui ka Rakveres, kuid lõplikud kandidaadid on veel selginemas ning eeldatavasti esimeses kvartalis ehk umbes märtsikuus on nimed selged," kinnitas ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) peasekretär Kristen Kanarik.

Vabaerakond aga neil kohalikel valimistel ei osale.

"Oleme vastu võtnud ka otsuse, et Vabaerakonna riigikogu liikmed ei kandideeri kohaliku omavalitsuste valimistel. Meie soovime, et tekiks kogukondade esindajatest valimisliit ja püüame nii palju kaasa aidata kui võimalik," selgitas Vabaerakonna fraktsiooni liige Külliko Kübarsepp.

Järgmised kohaliku omavalitsuste valimised toimuvad oktoobris.