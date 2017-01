Rõivas: RKAS-i tegevus seoses Arsenali keskuse kinnistuga on olnud läbipaistev

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Endine peaminister, Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) nõukogu juhtinud Taavi Rõivas ütles, et RKAS-i tegevus Arsenali keskuse kinnistu müümisel oli läbipaistev ja korrektne. Ta ütles, et esitas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehele Artur Talvikule ka vastavad protokollid toonastest koosolekutest.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon hakkab arutama Rain Rosimannuse osalust sügisel Põhja-Tallinnas avatud Arsenali keskuses, mille Rosimannus hiljuti ametlikuks vormistas.

"Riigikogu erikomisjonil on voli uurida, mida iganes nad soovivad, aga antud küsimuses ei ole minul isiklikult ega RKAS-il ettevõttena sellist seost, kust saaks midagigi ette heita," kommenteeris Rõivas ERR-i uudisteportaalile.

"Tegemist on olnud avaliku enampakkumisega, mis on olnud läbipaistev protseduur ja kõik soovijad on saanud sellele kinnistule oma müügipakkumised soovi korral teha," lisas Rõivas.

Ta rõhutas, et alati võidab see, kes teeb suurima pakkumise. "Isegi kui oleks selle ettevõtte omanik toona olnud Rain Rosimannus ja see ettevõte oleks toona teinud parima pakkumise, siis ei oleks olnud RKAS-il ka mingit võimalust seda pakkumist tagasi lükata, et öelda, et meile mingil emotsionaalsel põhjusel see konkreetne ostja ei sobi," rääkis Rõivas.

Rõivas rääkis, et vestles teisipäeval Artur Talvikuga ja edastas ka RKAS-i koosolekute protokollid. Ta ütles, et läheks meelsasti ka riigikogu erikomisjoni ette selgitusi andma. "Kõikidele nendele küsimustele on võimalik vastata, mis puudutab RKAS-i müügiprotseduure," sõnas Rõivas.

Korb: näen selles olukorras probleeme

Riigihalduse minister Mihhail Korb, kelle haldusalasse RKAS-i tegevus kuulub, ütles ERR-ile, et teema nõuab tähelepanu ning lähipäevadel annab ta teada, mida on plaanis ette võtta.

"Ma täna uurin juristidelt, mis meie sammud võiksid olla selles küsimuses. Kindlasti lähipäevadel me võtame midagi ka ette," lausus ta.

"Mina näen kindlasti selles olukorras probleeme ja me uurime võimalusi, kuidas me saaksime edasi minna," ütles Korb.

Rosimannus toetab Arsenali keskuse tehingu uurimist

Reformierakonna liige Rain Rosimannus kinnitas, et toetab Arsenali keskuse aluse maa müügitehingu uurimist.

"Tervitan A[rsenali müügi] uurimist, et oleks kõigile selge, et olen olnud väikerahastaja ettevõttele, kes võitis ausa enampakkumise," teatas Rosimannus sotsiaalmeedias.

Ka Arsenali keskuse juht Aadu Oja teatas teisipäeval, et riigikogu korruptsioonikomisjoni algatus uurida Arsenali keskuse müüki on mõistlik ja ta on valmis koostööks.

Riigikogu erikomisjon hakkab uurima Põhja-Tallinnas asuva Arsenali kaubanduskeskuse aluse maa müümist ettevõttele, kus oli aastaid avalikkusele teadmata optsioon ettevõtjal ja Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel.

Eelmisel nädalal selgus, et Reformierakonna ühele mõjukamale poliitikule Rosimannusele kuulub kaubanduskeskuse Arsenali keskus omanikfirmast Arsenal Center OÜ 4,65 protsenti, optsiooniõiguse osaluse ostuks omandas ta 2012. aastal, kui müüki korraldanud Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu esimees oli tema erakonnakaaslane, hilisem peaminister Taavi Rõivas.

ERR avaldab Taavi Rõivase loal väljavõtted RKAS nõukogu 2011. aasta 30. augusti ja 2012. aasta 2. veebruari koosolekute protokollidest, mida saab vaadata SIIT.